Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée des Forces armées canadiennes :

« Aujourd'hui, nous remercions les braves membres des Forces armées canadiennes d'hier et d'aujourd'hui, pour leur courage, leur service et leur sacrifice extraordinaires. Nous leur devons, ainsi qu'à leurs familles, une dette de reconnaissance dont nous ne pourrons jamais nous acquitter.

« Les membres des Forces armées canadiennes servent notre pays à divers titres, au pays et à l'étranger, et représentent nos valeurs les plus précieuses, soit la paix, la liberté et la démocratie. Chaque jour, nos militaires contribuent à la paix et à la sécurité internationales et défendent notre pays, notamment en répondant aux catastrophes naturelles.

« Cette année, les membres de nos Forces armées canadiennes ont répondu à l'appel pour aider à lutter contre la COVID-19 et protéger des vies. Par l'entremise de l'opération VECTOR, ils appuient les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral dans le cadre de la distribution des vaccins contre la COVID-19, tout en aidant à lutter contre la pandémie mondiale partout au Canada grâce à l'opération LASER. Compte tenu des défis que présente le travail en situation de pandémie, les Forces armées canadiennes se sont efforcées d'atténuer les risques pour la santé de leurs membres, tout en continuant à servir dans le monde, avec environ 2 000 membres déployés dans plus de 20 opérations différentes.

« En ce jour, nous sommes également conscients que nous devons améliorer la culture et les conditions de travail de nos militaires. Notre gouvernement travaille sans relâche pour aider à réaliser le changement de culture tant attendu au sein des Forces armées canadiennes, grâce à des mesures visant à éliminer les comportements inacceptables, la culture toxique, la discrimination, la violence et le harcèlement. Depuis 2015, nous avons pris des mesures importantes pour y parvenir. Nous avons notamment instauré des politiques claires sur la conduite haineuse et mis sur pied le Centre d'intervention sur l'inconduite sexuelle. Cependant, il reste beaucoup de travail à faire. C'est pourquoi, récemment, nous avons nommé Louise Arbour, ancienne juge de la Cour suprême, à la tête d'un examen externe des causes de harcèlement sexuel et d'inconduite au sein des Forces. De plus, la lieutenant-général Jennie Carignan occupera le poste de chef, Conduite professionnelle et culture, dans les Forces. Grâce à de nouveaux investissements prévus dans le Budget 2021, nous prenons également des mesures concrètes pour lutter contre l'inconduite sexuelle et la violence fondée sur le sexe dans les Forces et mieux soutenir les survivantes et survivants. Ensemble, nous bâtirons une Équipe de la Défense qui reflète le meilleur du Canada et offre un environnement de travail sécuritaire et inclusif pour tous.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à se joindre à moi pour exprimer notre sincère gratitude et notre appréciation aux membres passés et présents des Forces armées canadiennes et à leurs familles pour leur service au Canada. Nos courageux soldats, marins et aviateurs se sont mobilisés pour aider les Canadiens et les populations vulnérables du monde entier à traverser cette crise, et nous leur devons de sincères remerciements. »

