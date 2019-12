Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée des droits de l'homme

OTTAWA, le 10 déc. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée des droits de l'homme :

« En cette Journée des droits de l'homme, nous célébrons les valeurs universelles que sont l'égalité, la justice et la liberté, et nous réfléchissons à la façon dont nous pouvons continuer à bâtir un monde plus égal et plus juste.

« Il y a plus de 70 ans, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce document phare a été rédigé par des représentants du monde entier, dont le Canadien John Humphrey. Elle proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, peu importe leur identité, leurs croyances ou leurs circonstances. Le travail que nous effectuons pour prévenir la violence fondée sur le sexe, lutter contre le racisme et mettre fin à toutes les formes de discrimination s'appuie sur cet héritage et celui de la Charte canadienne des droits et libertés.

« Pour continuer d'avancer, nous devons d'abord confronter les chapitres sombres de notre passé. Nous sommes engagés à prendre des mesures concrètes pour faire progresser la réconciliation. Nous continuerons de travailler à titre de partenaires pour faire des priorités distinctes des peuples autochtones une réalité. Nous allons notamment prendre des mesures au cours de la prochaine année pour mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

« Les droits de la personne sont universels. Notre engagement doit être ferme et nous devons intervenir lorsque des injustices sont commises. Nous devons notamment défendre les droits fondamentaux des femmes et des filles partout dans le monde. Le Canada est un chef de file mondial de l'autonomisation des femmes et des filles et nous continuerons de défendre avec vigueur l'égalité des sexes au pays et à l'étranger.

« Nous avons tous le devoir de protéger et de défendre les droits de la personne. Aujourd'hui, nous rendons hommage à tous ceux qui ont consacré leur vie à améliorer celle des autres, et nous nous engageons à poursuivre ce travail important.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage les Canadiens à réfléchir à ce que nous pouvons tous faire pour promouvoir les droits de la personne - à la maison, au travail, à l'école, dans nos espaces numériques et dans nos communautés. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde plus égal, plus sûr et plus juste pour les générations à venir. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : media@pmo-cpm.gc.ca

Related Links

http://pm.gc.ca/