OTTAWA, ON, le 27 juill. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée des anciens combattants de la guerre de Corée :

« Le 25 juin 1950, les forces communistes de la Corée du Nord ont envahi la Corée du Sud. Il s'agissait du premier geste d'agression depuis la création de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Aux côtés d'autres États membres de l'ONU, les Forces canadiennes se sont mobilisées pour défendre la souveraineté de la Corée du Sud.

« Aujourd'hui, nous pleurons la perte de nos 516 militaires qui ne sont jamais revenus à la maison, et nous rendons hommage aux plus de 26 000 Canadiens qui ont servi durant la guerre de Corée, dont ceux qui sont tombés au combat, et qui ont vécu avec les blessures physiques et mentales laissées par la guerre. Ils ont courageusement mis leur vie en danger pour défendre les idéaux de paix et de liberté. Nos militaires ont combattu les forces ennemies dans des conditions souvent horribles - dans la chaleur étouffante, le froid glacial et la pluie de la mousson. À travers tout cela, ils sont vaillamment restés en poste jusqu'à ce que la détermination inébranlable de la coalition menée par l'ONU mène à la Convention d'armistice en Corée, qui a mis fin au conflit ouvert il y a 68 ans aujourd'hui.

« Le conflit a causé une dévastation indescriptible dans la péninsule coréenne. Les infrastructures ont été détruites, des millions de personnes sont mortes et beaucoup d'autres ont été déplacées ou se sont retrouvées sans abri. Afin de contribuer à jeter les bases de la paix et de soutenir la Corée du Sud, les Forces canadiennes ont servi dans la région dans le cadre du Commandement des Nations Unies dans les années qui ont suivi l'armistice, et leur présence se poursuit aujourd'hui. Les sacrifices des Canadiens ayant servi durant la guerre de Corée ont contribué à façonner l'histoire du monde, à nouer des liens durables entre nos deux pays et à faire de la Corée du Sud le pays prospère que nous connaissons aujourd'hui.

« Aujourd'hui, en cette Journée des anciens combattants de la guerre de Corée, j'encourage tous les Canadiens à réfléchir aux contributions de ceux qui ont servi et qui ont mis leur vie en danger afin de protéger la population de la Corée du Sud et de défendre la démocratie dans le monde. Pour leurs sacrifices, nous leur devons une immense dette de gratitude. »

