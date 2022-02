OTTAWA, ON, le 26 févr. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de la résistance de l'Ukraine :

« Aujourd'hui, nous marquons la Journée de la résistance de l'Ukraine, tandis que les Ukrainiens se battent une fois de plus pour défendre leur patrie et leur liberté contre la nouvelle invasion injustifiée et non provoquée de leur pays par la Russie.

« La Journée de la résistance incite aujourd'hui le reste du monde à soutenir résolument le peuple ukrainien et son droit à décider de son avenir. Nous avons très bien entendu ce message.

« Pendant que les forces russes attaquent l'Ukraine, tuent des citoyens innocents et bouleversent des vies, le Canada, de concert avec ses alliés et ses partenaires internationaux, répond aux actes irresponsables et dangereux de la Russie. Au moyen de sanctions sévères, de contributions militaires supplémentaires à l'OTAN, d'une aide humanitaire, de matériel létal et non létal et de munitions, nous nous montrons solidaires du peuple ukrainien.

« Depuis 2014, la Russie a violé la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Ukraine. Malgré les appels de la communauté internationale pour qu'elle cesse ses violations du droit international, la Russie continue d'occuper la Crimée, de déstabiliser l'Ukraine avec des campagnes de désinformation et des opérations hybrides malicieuses et de soutenir le conflit dans l'est de l'Ukraine.

« Aujourd'hui, tandis que le président Poutine tente de s'emparer illégalement et sans raison du territoire ukrainien, le Canada se trouve inspiré par l'Ukraine et son peuple, qui reste fort, résilient et déterminé en se portant à la défense de la souveraineté de son pays.

« Dans ces heures sombres, le message du Canada au peuple de l'Ukraine est le suivant : vous n'êtes pas seuls. Nous sommes avec vous. Notre soutien à l'Ukraine, à la démocratie et aux droits de la personne demeure inébranlable. »

