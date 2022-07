OTTAWA, ON, le 11 juill. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'Imamat :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux musulmans ismaéliens du Canada et du monde entier pour célébrer cette Journée de l'Imamat. Ce jour marque le 65e anniversaire historique de l'avènement de Son Altesse le prince Karim Aga Khan IV à titre de 49e imam héréditaire et chef spirituel des musulmans chiites ismaéliens.

« Depuis qu'il a accédé au Bureau de l'Imamat ismaélien, l'Aga Khan s'est efforcé d'améliorer la vie de tous les gens, peu importe leur lieu de naissance, leurs antécédents ou leurs croyances religieuses. Grâce au travail effectué par les membres du Réseau Aga Khan de développement, Son Altesse a défendu l'accès aux soins de santé et à l'éducation, a fait la promotion de l'inclusion financière et a contribué à la construction d'infrastructures dans des régions mal desservies.

« L'Aga Khan promeut la compassion, l'ouverture et le respect de la diversité et des droits de la personne, des valeurs que chérit la population canadienne. En reconnaissance de ces valeurs communes et de ses contributions au Canada et ailleurs dans le monde, Son Altesse a reçu la citoyenneté canadienne à titre honorifique en 2010. La mise sur pied du Centre mondial du pluralisme à Ottawa témoigne de notre engagement commun à créer un monde plus pluraliste. Le Canada accueille également le Musée Aga Khan à Toronto. Il s'agit du premier musée en Amérique du Nord entièrement consacré aux arts et aux cultures islamiques.

« Aujourd'hui, nous reconnaissons aussi que cette année marque le 50e anniversaire de la relocalisation des Ougandais d'origine asiatique. En 1972, le Canada a accueilli des milliers de réfugiés de l'Ouganda, dont bon nombre étaient des musulmans ismaéliens, et l'Aga Khan a joué un rôle essentiel pour garantir leur arrivée. Au cours des décennies qui ont suivi, les communautés ismaéliennes au Canada ont pris de l'ampleur, ont prospéré et ont contribué à rendre le Canada plus fort, plus prospère et plus diversifié à de nombreux égards.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi adressons nos plus sincères vœux à Son Altesse le Prince Karim Aga Khan et nous le remercions de ses efforts soutenus pour rendre notre monde meilleur.

« Khushiali Mubarak! »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]