OTTAWA, ON, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'affaire « personne » :

« Aujourd'hui, en cette Journée de l'affaire "personne", nous célébrons le courage des Célèbres cinq, dont la cause historique a ouvert la voie à la participation libre et équitable des femmes à toutes les sphères de la vie au Canada, y compris au sein de la démocratie et de nos institutions parlementaires.

« En 1929, Emily Murphy, Nellie McClung, Irene Parlby, Louise McKinney et Henrietta Muir Edwards ont contesté avec succès une loi qui définissait une personne comme étant un homme et qui interdisait la nomination de femmes au Sénat du Canada. Si les retombées de leur victoire n'ont pas été réparties équitablement entre toutes les Canadiennes, elles ont contribué à changer le cours de l'histoire et jeté les bases du pays libre que nous connaissons aujourd'hui.

« Près d'un siècle après la victoire des Célèbres cinq, le Canada continue d'éliminer les obstacles auxquels les femmes sont encore confrontées. À titre d'exemple, grâce en partie au travail que nous faisons pour instaurer des services de garde à 10 dollars par jour partout au pays, la participation des femmes au marché du travail a atteint un sommet. De plus, avec la bonification de l'Allocation canadienne pour enfants, neuf familles canadiennes sur 10 ont plus d'argent dans leur portefeuille. Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, 30 % des investissements sont consacrés à des projets visant précisément à réduire l'itinérance et à améliorer le logement pour les femmes et leurs enfants. De plus, nous investissons des sommes sans précédent pour bâtir un Canada meilleur, qui sera exempt de violence fondée sur le sexe, au moyen de notre Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

« Nous avons réalisé des progrès remarquables depuis que les Célèbres cinq ont gagné leur cause, mais il nous reste du travail à faire pour veiller à ce que les femmes et les filles au Canada - dans toute leur diversité - aient des chances égales. Au moment où nous célébrons le Mois de l'histoire des femmes, j'invite les Canadiens à découvrir les Célèbres cinq, à célébrer l'apport des femmes à notre pays et à favoriser l'égalité des chances pour tous au Canada. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]