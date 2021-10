OTTAWA, ON, le 18 oct. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée de l'affaire « personne » :

« Aujourd'hui, en cette Journée de l'affaire « personne » , nous nous souvenons du courage et de la détermination des Célèbres cinq, dont la cause historique a permis à toutes les femmes de participer et de contribuer de manière égale à tous les aspects de la vie au Canada. Nous rendons également hommage à toutes les personnes qui, dans les années qui ont suivi, ont élargi et renforcé ces droits fondamentaux, et plaidé pour qu'ils s'appliquent à toutes les femmes.

« Reconnaissant que les femmes ne pouvaient pas être nommées au Sénat parce qu'elles n'étaient pas légalement considérées comme des « personnes », Emily Murphy, Nellie McClung, Louise McKinney, Irene Parlby et Henrietta Muir Edwards - connues sous le nom de Célèbres Cinq - ont uni leurs efforts pour contester le statu quo. Le 18 octobre 1929, après une bataille juridique de deux ans, la décision du tribunal marque un tournant dans notre histoire. De nombreuses Canadiennes ont été reconnues comme des personnes en vertu de la loi et ont obtenu le droit de servir leur pays en tant que sénatrices. Néanmoins, à l'époque, cette décision n'a pas été étendue à toutes les femmes. En conséquence, les femmes autochtones et celles d'origine asiatique se sont vu refuser le droit de vote, reflétant les attitudes racistes de l'époque.

« Les actions des Célèbres cinq ont marqué une étape importante dans les efforts visant à faire avancer l'égalité des sexes, et ont ouvert la voie à une participation accrue des femmes dans la vie publique et politique. Nous avons fait de grands progrès depuis qu'elles ont gagné leur cause historique. Cependant, nous avons encore beaucoup de travail à faire pour garantir que les femmes, les filles et les personnes non binaires de toutes les origines bénéficient des mêmes opportunités que les hommes et les garçons. Nous ne pouvons pas aller de l'avant en laissant derrière nous la moitié du pays. Quand toutes les femmes et toutes les filles se voient offrir une chance égale de réussir et de participer pleinement à la société, tout le monde en profite.

« Le gouvernement du Canada prend des mesures pour faire avancer l'égalité des sexes, tant au pays qu'à l'étranger, et poursuit des politiques nationales et internationales qui appuient l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles, car nous savons que cela est essentiel pour atteindre chacun des 17 objectifs de développement durable et pour s'assurer que nous progressons vers un monde où personne n'est laissé pour compte. C'est pour cette raison que nous avons formé le premier Conseil des ministres paritaire du Canada. Nous avons créé le Cadre des résultats relatifs aux genres afin de suivre et de mesurer les progrès réalisés dans la promotion de l'égalité des sexes. De plus, nous avons lancé la Politique d'aide internationale féministe du Canada, qui est axée sur l'égalité et sur l'autonomisation des femmes et des filles, et introduit la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, pour favoriser l'autonomisation économique des femmes. Dans le Budget 2021, nous avons annoncé la création d'un réseau d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pancanadien, qui offre plus d'options aux familles et encourage plus de femmes à participer à l'économie. Nous continuerons à mettre en place des mesures concrètes pour favoriser le mieux-être des femmes et des filles.

« Alors que nous célébrons le Mois de l'histoire des femmes, Sophie et moi invitons les Canadiennes et les Canadiens à se joindre à nous pour en apprendre davantage sur les Cinq célèbres, célébrer les contributions des femmes à notre pays et faire en sorte que tout le monde ait une chance égale de réussir. Ensemble, nous pouvons bâtir un pays meilleur pour tous. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

https://pm.gc.ca/