Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée canadienne du multiculturalisme

OTTAWA, le 27 juin 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée canadienne du multiculturalisme :

« Aujourd'hui, en cette Journée canadienne du multiculturalisme, nous célébrons nos valeurs canadiennes, qui font de notre pays l'un des meilleurs endroits au monde où vivre.

« Que ce soit le respect, l'ouverture, le courage ou la compassion, notre tissu national repose sur nos valeurs depuis des générations. Aujourd'hui, la mosaïque canadienne est plus forte, plus brillante et plus dynamique que jamais.

« Le Canada a été le premier pays au monde à adopter une politique axée sur le multiculturalisme. Nous savons depuis longtemps que nous sommes tous gagnants lorsque nous respectons nos différences et unissons nos forces, mais il nous reste encore du travail à faire. Nous devons tous continuer à apprendre les uns des autres. Nous devons célébrer notre diversité et notre identité canadienne, tout en apprenant des erreurs du passé et en veillant à ne pas les répéter.

« Nous ne sommes pas non plus à l'abri de l'extrémisme violent et haineux qui se propage à travers le monde. Lorsque nous nous dressons contre les gestes et les discours qui sèment la division, nous donnons l'exemple. Nous démontrons ainsi que nous pouvons faire preuve de respect envers les autres, défendre les droits de tous et célébrer la diversité qui fait notre force.

« Peu importe nos origines ou notre identité, chacun d'entre nous apporte des contributions uniques et importantes à notre pays. Aujourd'hui et chaque jour, célébrons notre société multiculturelle et reconnaissons la façon dont les Canadiens de tous les horizons font de notre pays un endroit meilleur. »

