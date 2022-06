Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Fête nationale du Québec

OTTAWA, ON, le 24 juin 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Fête nationale du Québec :

« Aujourd'hui, ma famille et moi nous joignons aux millions de Québécois pour souligner la Fête nationale du Québec et pour célébrer notre identité et notre patrimoine.

« En tant que Québécois, nous sommes fiers de notre histoire et de notre belle langue française. Ce sont les racines d'une culture unique qui nous unit de Rimouski à Val-d'Or, en passant par Montréal et Sherbrooke. Afin de garder cette identité vivante et de lui permettre de croître, le gouvernement du Canada a déposé en mars dernier un projet de loi modernisant la Loi sur les langues officielles et visant l'égalité réelle entre nos langues officielles. Ce projet de loi permettra au gouvernement de renforcer, protéger et promouvoir la langue française au pays.

« Le Québec est une partie intégrante de l'histoire du Canada depuis sa fondation. En matière d'égalité, de justice et de démocratie, le Québec est souvent un précurseur. Aujourd'hui, le talent québécois dans des domaines comme le sport, le cinéma et l'intelligence artificielle fait la fierté de tous les Canadiens.

« Cette année, on peut à nouveau profiter des festivités sur les plaines d'Abraham à Québec, dans le Quartier des Spectacles à Montréal, et avec nos proches partout au Québec.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi souhaitons une belle et bonne Fête nationale à tous les Québécois. Soyons fiers de qui nous sommes et de nos réalisations, et continuons de travailler ensemble pour bâtir une société plus juste, verte et prospère. »

