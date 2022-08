OTTAWA, ON, le 15 août 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Fête nationale des Acadiens :

« En cette Fête nationale des Acadiens, nous célébrons le riche patrimoine et la culture unique du peuple acadien, qui enrichissent et façonnent notre pays depuis sa fondation.

« Les Acadiens se sont toujours démarqués par leur courage, leur résilience et leur persévérance. Présents en Amérique du Nord depuis plus de quatre siècles, ils ont développé une identité forte et dynamique, qu'ils ont préservée contre vents et marées. Solidement ancrée dans notre histoire, l'identité acadienne inspire bien au-delà des frontières de l'Acadie.

« Depuis la première Convention nationale acadienne, qui s'est tenue en 1881 à Memramcook, au Nouveau-Brunswick, le 15 août est un jour de fête pour les Acadiens. De Petit-de-Grat en Nouvelle-Écosse à Port-au-Port sur l'île de Terre-Neuve en passant par Caraquet au Nouveau-Brunswick et Abram-Village à l'Île-du-Prince-Édouard, une foule d'activités comme des repas traditionnels, des concerts mettant en vedette des artistes acadiens, des feux d'artifice et des tintamarres viendront cette année souligner le dynamisme et la fierté du peuple acadien.

« Ces festivités témoignent aussi de la diversité de notre pays et de la vitalité du fait français au Canada. Le gouvernement du Canada continue de soutenir les communautés francophones en situation minoritaire, d'en encourager le développement et d'en favoriser l'épanouissement, notamment par la modernisation de la Loi sur les langues officielles. Le projet de loi bonifié déposé en mars dernier vise l'égalité réelle entre le français et l'anglais d'un océan à l'autre tout en contribuant à l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

« Cette année, j'encourage tous les Canadiens à en apprendre davantage sur l'histoire, la culture et les contributions du peuple acadien, et à participer à une activité, peu importe où vous êtes au pays. Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi souhaitons une excellente Fête nationale des Acadiens à tous ceux qui la célèbrent aujourd'hui, d'un bout à l'autre du Canada et à travers le monde. »

