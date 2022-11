OTTAWA, ON, le 11 nov. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Fête nationale de l'indépendance de la Pologne :

« Aujourd'hui, les communautés polonaises du Canada et du monde entier vont célébrer la Fête nationale de l'indépendance de la Pologne.

« Depuis 1918, le 11 novembre de chaque année, la Pologne commémore le rétablissement de son indépendance, de sa liberté et de sa souveraineté après la Première Guerre mondiale.

« Le Canada et la Pologne entretiennent une relation de longue date, qui s'appuie sur de solides fondements historiques et des liens étroits entre nos populations. En effet, plus de 1,1 million de Canadiens d'origine polonaise sont établis dans notre pays et contribuent chaque jour à l'enrichissement de son tissu social, culturel et économique.

« Nos pays agissent en étroite collaboration pour faire avancer des priorités communes comme le maintien de la paix et de la sécurité et la défense de l'ordre international fondé sur des règles. Nous collaborons étroitement au sein de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), notamment par l'entremise des quelque 1 000 membres des Forces armées canadiennes actuellement déployés en Europe centrale et en Europe de l'Est dans le cadre de l'opération REASSURANCE afin d'accroître la sécurité et la stabilité dans la région. De plus, nous collaborons étroitement et sur le plan bilatéral avec les forces armées polonaises. Environ 40 membres des Forces armées canadiennes fournissent une formation en génie de combat aux militaires ukrainiens dans le cadre de l'opération UNIFIER. Le Canada et la Pologne entretiennent une relation économique mutuellement profitable, facilitée par l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne, qui crée de nouvelles opportunités et de bons emplois dans les deux pays.

« La Pologne a joué un rôle clé dans la réaction à l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie. Cette année, le pays a accueilli des millions d'Ukrainiens et contribué à la réponse humanitaire internationale, notamment grâce à des fonds versés par le Canada et en fournissant une aide militaire importante. La Pologne a aussi aidé les Ukrainiens déplacés à se réinstaller au Canada et dans d'autres pays du monde. Nous comptons poursuivre cette collaboration et continuer de soutenir la Pologne et les autres pays de la région face à l'invasion illégale et injustifiable de l'Ukraine par la Russie.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux aux personnes qui célèbrent la Fête nationale de l'indépendance de la Pologne, au Canada et à travers le monde. »

