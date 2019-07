Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Fête du Canada

OTTAWA, le 1er juill. 2019 Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Fête du Canada :

« Bonne fête du Canada!

« Aujourd'hui, nous célébrons notre incroyable pays, que ce soit en regardant les feux d'artifice, en faisant un barbecue avec nos voisins ou en passant du temps dehors avec nos enfants.

« En 2019, nous avons beaucoup de choses à célébrer. Au cours des quatre dernières années, les Canadiens ont créé plus d'un million d'emplois. Le taux de chômage est à son plus bas depuis les années 1970. À travers le pays, 825,000 Canadiens ne vivent plus sous le seuil de la pauvreté. Notre pays regorge d'opportunités à saisir et de progrès qui méritent d'être célébrés, et c'est grâce à des gens comme vous.

« Chaque jour, les Canadiens incarnent nos valeurs en prenant soin les uns des autres. Nos communautés font preuve de générosité. Nos petites entreprises font croître notre économie. Nos hommes et nos femmes qui portent fièrement l'uniforme défendent notre sécurité. À travers le pays, les familles canadiennes ouvrent leurs cœurs aux nouveaux arrivants et traitent leurs amis comme leur propre famille. En effet, l'entraide est au cœur de notre histoire et contribue à notre réussite.

« Cependant, nous ne pouvons pas perdre de vue le travail qu'il nous reste encore à faire. Encore aujourd'hui, les inégalités persistent et beaucoup de gens sont laissés pour compte. Cela doit changer. Tous les Canadiens devraient pouvoir profiter de la réussite de notre pays. C'est pourquoi nous devons appuyer nos travailleurs, créer des nouvelles opportunités et aider les familles de la classe moyenne. Nous devons également continuer à combattre les changements climatiques, pour léguer un monde meilleur à nos enfants.

« Je n'ai aucun doute que nous allons relever ces défis ensemble, comme les Canadiens ont l'habitude de faire. Lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons tout accomplir. De ma famille à la vôtre, bonne fête du Canada. »

