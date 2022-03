OTTAWA, ON , le 16 mars 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la fête de Pourim :

« Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives au Canada et à travers le monde célébreront la fête de Pourim.

« Cette joyeuse fête commémore les actes courageux qu'ont accomplis la reine Esther et son cousin Mordecai pour sauver le peuple juif de la persécution dans l'ancien Empire perse. Durant cette célébration, nous rendons hommage à la force, à la persévérance et à la résilience de toutes les communautés juives.

« Pour marquer cette occasion spéciale, familles et amis se rassemblent habituellement pour lire le livre d'Esther, échanger des cadeaux, donner généreusement aux plus démunis et déguster des mets traditionnels, comme les oreilles d'Aman. Alors que nous continuons à respecter les directives de la santé publique afin de protéger tout le monde, je sais que les gens sauront trouver des moyens d'incarner le courage, l'espoir et la foi qui sont au cœur de la fête de Pourim.

« Aujourd'hui, nous soulignons également les importantes contributions culturelles, politiques et économiques que les Canadiens juifs ont apportées, et continuent d'apporter à notre pays. Nous réaffirmons notre volonté soutenue de lutter contre l'antisémitisme, la discrimination et la haine sous toutes leurs formes ici, au Canada, et dans le monde entier. Ensemble, nous continuerons à bâtir un avenir meilleur pour tous.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi souhaitons une joyeuse fête de Pourim à tous ceux qui la célèbrent.

« !חג פורים שמח

« Chag Purim Sameach! »

