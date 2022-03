OTTAWA, ON, le 13 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la clôture des Jeux paralympiques d'hiver de 2022 :

« Aujourd'hui, alors que se terminent les Jeux paralympiques d'hiver de 2022, nous célébrons les merveilleux athlètes qui ont représenté le Canada lors des épreuves de cette année. Au cours des 10 derniers jours, nos athlètes paralympiques ont inspiré les Canadiens d'un océan à l'autre.

« Pendant que nous les regardions compétitionner et suivre leurs rêves, nos athlètes paralympiques nous ont montré pourquoi les Canadiens figurent parmi les meilleurs athlètes du monde. Durant les Jeux de cette année, les membres d'Équipe Canada ont offert des performances à couper le souffle, dont certaines ont donné lieu à d'incroyables nouveaux records personnels ou paralympiques et à des places sur le podium. Comme pays, nous pouvons être fiers des 25 médailles que nos athlètes ramènent au pays. C'est la deuxième meilleure performance d'Équipe Canada de l'histoire des Jeux paralympiques.

« Brian McKeever a obtenu l'or à l'épreuve masculine de ski de fond moyenne distance chez les athlètes ayant une déficience visuelle, ce qui lui a valu une 16e médaille d'or paralympique et lui a permis d'égaler le record du nombre de titres remportés par un athlète paralympique masculin aux Jeux d'hiver. La skieuse para-alpine Mollie Jepsen a pour sa part empoché des médailles d'or et d'argent lors de ces Jeux et était le porte-drapeau d'Équipe Canada à la cérémonie de clôture.

« Nos athlètes paralympiques ont surmonté les défis sans précédent liés à la pandémie de COVID-19 avec courage, intégrité et persévérance. Ils ont montré à tous les Canadiens ce qu'il est possible d'accomplir lorsqu'on travaille avec acharnement et détermination.

« Au nom de tous les Canadiens, je félicite nos athlètes paralympiques pour leurs performances. Vos exploits témoignent de la diversité, de la force et de la résilience de notre pays. Équipe Canada, nous sommes fiers de toi. »

