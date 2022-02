OTTAWA, ON, le 20 févr. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la clôture des Jeux olympiques d'hiver de 2022 :

« Du 4 au 20 février, 215 athlètes ont représenté le Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 2022. Par leur travail acharné, leur détermination et leur esprit sportif, ils ont montré au monde entier ce que le Canada a de mieux à offrir. Aujourd'hui, nous les accueillons de retour au pays et soulignons leurs exploits.

« Alors que nous célébrons nos olympiens et leurs 26 médailles, gardons également à l'esprit les années d'entraînement, de sacrifice et de persévérance qu'il leur a fallu pour arriver jusqu'ici ainsi que les nombreux défis qu'ils ont dû surmonter, notamment la pandémie de COVID-19. Avec courage et dévouement, tous les membres d'Équipe Canada ont réalisé des performances incroyables aux Jeux de cette année, inspirant les Canadiens de tous âges.

« Équipe Canada, qui comptait 106 femmes et 109 hommes cette année, a marqué l'histoire en étant l'équipe la plus paritaire à représenter notre pays aux Jeux olympiques d'hiver.

« Aujourd'hui, la patineuse de vitesse sur longue piste Isabelle Weidemann, qui a remporté trois médailles, marchera à la tête de notre équipe olympique et brandira le drapeau canadien lors de la cérémonie de clôture. Nous sommes impatients de nous rallier une fois de plus à nos athlètes pendant les Jeux paralympiques d'hiver de 2022, qui débuteront le 4 mars.

« Au nom de tous les Canadiens, je félicite nos athlètes olympiques, ainsi que leurs familles, leurs entraîneurs et leur personnel de soutien, d'avoir si bien représenté l'esprit, la résilience et la détermination du Canada aux Jeux de cette année. Nous sommes fiers de vous. »

