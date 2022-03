OTTAWA, ON, le 4 mars 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'ouverture des Jeux paralympiques d'hiver de 2022 :

« Aujourd'hui, à l'occasion de l'ouverture des Jeux paralympiques d'hiver de 2022 (en anglais seulement), je me joins aux Canadiens pour encourager les étoiles paralympiques de notre pays. Du 4 au 13 mars 2022, 49 paralympiens canadiens vont affronter les meilleurs athlètes du monde.

« Nos athlètes paralympiques ont persévéré et se sont entraînés sans relâche malgré la pandémie de COVID-19, tout en se protégeant et en protégeant aussi leur famille et leur communauté. Pendant qu'ils représentent Équipe Canada sur la scène mondiale, j'encourage tous les Canadiens à regarder et à encourager ces athlètes talentueux.

« Alors que des millions de Canadiens se rallient derrière nos athlètes paralympiques, le monde entier fait également front commun pour soutenir le peuple ukrainien. Le Canada appuie la décision du Comité international paralympique d'exclure les athlètes de la Russie et du Bélarus, et il unit sa voix à celle de la communauté sportive internationale pour condamner l'invasion injustifiable et non provoquée de l'Ukraine par la Russie. Le Canada maintient son soutien indéfectible au peuple ukrainien et continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires et alliés internationaux afin de tenir la Russie et le Bélarus responsables de leurs actes.

« Au nom de tous les Canadiens, je souhaite bonne chance à nos athlètes. Vos efforts soutenus et votre détermination continuent de nous inspirer tous. Je sais que vous allez nous rendre fiers! »

« Bonne chance, Équipe Canada! »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]