OTTAWA, ON, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner l'anniversaire de la naissance de Guru Nanak Dev Ji :

« Aujourd'hui, les sikhs au Canada et ailleurs dans le monde vont célébrer le 555e anniversaire de la naissance de Guru Nanak Dev Ji.

« Fondateur du sikhisme et premier des 10 gourous sikhs, Guru Nanak Dev Ji est un dirigeant spirituel vénéré. Ses enseignements de bonté, de compassion, d'unité et d'égalité continuent d'inspirer des millions de personnes. À l'occasion du Gurpurab, familles et communautés se réuniront dans des gurdwaras locaux pour commémorer sa vie et son héritage par des prières et en affirmant les principes du seva - le service altruiste - dans les communautés partout au Canada.

« Cette journée est également l'occasion pour nous tous de reconnaître les contributions inestimables des communautés sikhes au tissu national du Canada. Depuis des générations, les Canadiens d'origine sikhe redonnent aux communautés en pratiquant le seva. Le fait d'aider les personnes dans le besoin, sans égard à leurs antécédents, est un principe fondamental du sikhisme et une valeur qui nous unit tous en tant que Canadiens.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite à tous ceux et celles qui célèbrent la naissance de Guru Nanak Dev Ji une journée empreinte de joie et de paix.

« Joyeux Gurpurab!

« Gurpurab Deeyan Lakh Lakh Waadayien. »

