Déclaration du premier ministre à l'occasion de l'Aïd el-Fitr

OTTAWA, le 23 mai 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'Aïd el-Fitr :

« Ce soir, au coucher du soleil, les musulmans au Canada et à travers le monde célébreront l'Aïd el‑Fitr pour marquer la fin du ramadan, le mois sacré de jeûne et de prières.

« L'Aïd el-Fitr, l'une des fêtes les plus importantes de l'Islam, est une occasion d'exprimer sa reconnaissance et de faire preuve de compassion envers ceux dans le besoin. Traditionnellement, les musulmans la célèbrent en assistant à des prières matinales spéciales, en partageant des repas avec leurs proches et en donnant généreusement aux autres.

« De nombreuses traditions et célébrations de l'Aïd seront différentes cette année en raison de la COVID-19. Comme ils l'ont fait tout au long du ramadan, les Canadiens musulmans prieront à la maison et auront recours à des moyens virtuels pour marquer cette journée spéciale. En suivant les consignes des experts de la santé publique, nous traverserons cette période difficile ensemble.

« Depuis le début du ramadan, les Canadiens musulmans viennent en aide à ceux dans le besoin en faisant des dons de nourriture et de fournitures. De plus, de nombreux musulmans qui pratiquent le jeûne sont aux premières lignes de la lutte contre la pandémie en tant que travailleurs médicaux et travailleurs essentiels.

« L'Aïd el-Fitr représente pour nous tous une occasion de reconnaître la façon dont les Canadiens musulmans continuent à façonner notre pays et de célébrer la diversité qui fait partie de notre identité.

« Sophie et moi souhaitons joie et bonheur à tous ceux qui célèbrent l'Aïd.

« Aïd Moubarak. »

