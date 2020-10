Déclaration du premier ministre à l'occasion de l'Action de grâce

OTTAWA, ON, le 12 oct. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'Action de grâce :

« Aujourd'hui, à travers le pays, les Canadiens souligneront l'Action de grâce. C'est l'occasion de célébrer la saison des récoltes, de rendre grâce pour les nombreux bienfaits de la vie et de redonner à nos communautés.

« Malgré les nombreux défis que nous avons vécues au cours de la dernière année dans notre combat contre la pandémie mondiale de COVID-19, il reste bien des raisons d'être reconnaissants, notamment pour notre famille, nos amis et tous nos proches. D'innombrables autres personnes dans nos communautés et à travers le pays méritent aussi notre reconnaissance cette année.

« Nous remercions nos travailleurs de première ligne qui s'efforcent chaque jour d'assurer notre santé et notre sécurité. Pensons aux paramédics, qui nous portent secours lors d'une urgence, aux agriculteurs grâce à qui nous pouvons nourrir notre famille, aux infirmières et aux médecins qui sauvent des vies, aux travailleurs de la santé publique de première ligne qui travaillent sans relâche à gérer les cas et à retracer un nombre croissant de contacts, ainsi qu'aux commis d'épicerie qui garnissent les étagères dans nos épiceries de quartier. Ce ne sont que quelques exemples des héros de tous les jours envers qui nous devons être reconnaissants en ces temps difficiles.

« Nous devons également avoir de la gratitude envers les courageux membres des Forces armées canadiennes qui font des sacrifices dans le monde entier pour nous protéger. Cette année, ils nous ont offert un soutien sans précédent ici, au pays, lorsqu'ils sont allés aider nos aînés aux côtés des membres de la Croix-Rouge canadienne sauvant ainsi un nombre incalculable de vies au passage.

« N'oublions pas non plus les bénévoles d'un bout à l'autre du pays qui ont pris l'initiative d'aider un voisin ou des gens moins fortunés depuis le début de la pandémie.

« L'Action de grâce nous rappelle aussi de faire preuve de compassion envers les gens dans le besoin. C'est l'occasion de remercier nos communautés et de trouver de nouvelles façons de redonner et d'être présents les uns pour les autres.

« Cette année, les festivités pourraient être un peu différentes de celles des années précédentes. En raison de la hausse du nombre de cas de COVID-19 à travers le pays, nos cercles sociaux doivent demeurer restreints et nous devons nous laver les mains, rester à deux mètres des autres et porter un masque. Pour vous protéger contre le virus et protéger les autres personnes de votre communauté, vous pouvez également télécharger et utiliser l'application Alerte COVID. C'est en posant tous ces gestes que nous pourrons assurer la santé et la sécurité de tous.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi souhaitons à tous une très heureuse fête de l'Action de grâce. Cette année, faisons preuve de reconnaissance et de gratitude et, surtout, unissons-nous dans le combat contre la COVID-19. J'espère aussi que vous allez en profiter pour manger un bon repas et célébrer virtuellement avec votre famille et vos amis. »

