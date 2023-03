OTTAWA, ON, le 8 mars 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Holi :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés hindoues du Canada et du monde entier pour célébrer Holi.

« Également appelée la fête des couleurs, Holi est une célébration lumineuse et joyeuse qui marque la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps, symbolisant ainsi le triomphe du bien contre le mal. En ce jour, les gens se rassemblent dans les rues pour chanter, danser et s'asperger les uns et les autres avec de l'eau et des poudres colorées. Familles et amis vont également passer du bon temps ensemble, partager des mets traditionnels et envisager de nouveaux départs avec optimisme et espoir.

« Cette joyeuse célébration offre à tous les Canadiens l'occasion de célébrer la diversité qui fait notre force, et de saluer les nombreuses contributions que les communautés hindoues d'un océan à l'autre ont apportées, et continuent d'apporter à notre pays.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons chance, santé et une fête remplie de plaisir à tous ceux qui célèbrent Holi.

« Holi Hai! »

