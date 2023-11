OTTAWA, ON, le 12 nov. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Diwali :

« Aujourd'hui, nous nous joignons à des millions de citoyens du Canada et des quatre coins du monde pour célébrer Diwali.

« À l'occasion de cette joyeuse fête, familles et amis se rassemblent pour prier, échanger des cadeaux, partager des repas et décorer les maisons et les temples de diverses couleurs et de la lueur des diyas, pour marquer le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Diwali nous donne également l'occasion de réfléchir aux valeurs d'altruisme, d'optimisme, de gratitude et de compassion envers les plus démunis.

« En cette fête de Diwali, nous saluons aussi les nombreuses contributions qu'apportent les Canadiens des communautés hindoue, jaïne, sikhe et bouddhiste au tissu culturel de notre pays. Nous célébrons le rôle qu'ils jouent en vue de faire du Canada le pays diversifié et inclusif que nous connaissons.

« Au nom de tous les Canadiens, je souhaite une heureuse fête de Diwali à tous ceux qui la célèbrent. »

