Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Marc Tanguay

QUÉBEC, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Nouvelles offres rejetées par les médecins

« Le conflit qui oppose les médecins au gouvernement caquiste a assez duré. Dans l'état où se trouve notre réseau de la santé, on ne peut plus se permettre de dépenser temps et énergie dans des luttes qui ne mènent nulle part.

Pour régler le conflit, il faut impérativement faire trois choses :

Que les médecins mettent fin à tous moyens de pression qui, à terme, nuiront aux patients;

Que le gouvernement sursoit immédiatement à son Projet de loi n o 106;

Que le gouvernement assume ses responsabilités et rédige un nouveau projet de loi consensuel en collaboration avec les médecins et tous les professionnels de la santé.

Les Québécois attendent de leurs leaders qu'ils travaillent de façon constructive. Ils méritent d'avoir accès à de meilleurs services en santé. Le gouvernement a la responsabilité de livrer. »

-Marc Tanguay, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et député de LaFontaine

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]