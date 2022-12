Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé

QUÉBEC, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ -

L'attente aux urgences est plus longue au Québec que dans toutes les autres provinces, selon l'Institut canadien d'information sur la santé :

« Alors que François Legault s'était engagé à améliorer l'accès aux soins de première ligne, nous constatons aujourd'hui qu'il a échoué lamentablement avec un temps d'attente médian qui est passé de 14,2 heures à 19,35 heures, soit le pire résultat dans tout le Canada.

Depuis quelques semaines, M. Legault affirme que les urgences sont en situation difficile partout au Canada. Pourtant les données publiées aujourd'hui démontrent qu'un patient québécois attend 10 heures de plus qu'un patient en Alberta, qu'un patient québécois attend 7 heures de plus qu'un patient en Ontario. Pour un premier ministre qui aime toujours se comparer à l'Ontario, c'est loin d'être édifiant!

Au-delà de la comparaison et des résultats inacceptables, des améliorations doivent être mises de l'avant rapidement pour rassurer les patients du Québec qui s'inquiètent de ne pas pouvoir avoir un simple accès à des soins en situation d'urgence.

Pour la santé et la sécurité des Québécoises et des Québécois, on doit faire nettement mieux. »

- André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé.

