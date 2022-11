Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé

QUÉBEC, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ -

Déclaration en lien avec le point de presse du ministre de la Santé et du directeur national de santé publique :

« Nous sommes extrêmement préoccupés par la prolifération des virus respiratoires au Québec. Le point de presse de ce matin arrive alors que la situation dans les hôpitaux du Québec est déjà intenable et que l'hiver n'est pas encore arrivé. Il est clair que nous devons miser sur l'administration massive de doses de vaccin contre la grippe et contre la COVID. Il faut prendre exemple sur d'autres provinces, dont l'Ontario, et considérer offrir le vaccin de la grippe gratuitement à toute personne de six mois et plus, et ce, dès que possible. Une telle initiative aiderait à réduire la pression sur nos urgences alors que le sommet de la saison de la grippe s'en vient. Enfin, les solutions proposées par le ministre de la Santé, qui arrivent tardivement, se concentrent sur la grande région de Montréal, ce qui place les réseaux de la santé gravement touchés dans d'autres régions, en situation de vulnérabilité. Il est important de souligner que des centres de vaccination contre la COVID-19 ferment leurs portes actuellement dans plusieurs régions du Québec, un message contradictoire avec la demande faite aux Québécois de recevoir le vaccin. »

-André Fortin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé.

