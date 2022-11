Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice

QUÉBEC, le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ -

Le système de justice québécois, près du point de rupture :

« Nous sommes extrêmement préoccupés par la situation actuelle dans notre système de justice.

L'explosion des délais judiciaires nous fait craindre l'abandon de nombreuses poursuites criminelles et pénales. La sécurité des Québécoises et des Québécois doit être au cœur de nos préoccupations et de celles du ministre.

Nul doute que les relations tendues que celui-ci entretient avec la juge en chef de la Cour du Québec causent encore plus de dommages à notre système judiciaire. Le bilan du ministre de la Justice sera entaché par cette confrontation et ce manque d'ouverture.

Il est de la responsabilité du ministre d'entreprendre un dialogue avec la juge en chef pour mettre en place des solutions réalistes et durables qui contribueront à offrir les services judiciaires auxquels les Québécoises et les Québécois sont en droit de s'attendre. Ceux-ci doivent être rassurés et pouvoir avoir confiance en leur système de justice. »

-André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]