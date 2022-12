Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice

QUÉBEC, le 15 déc. 2022 /CNW/ - Délais inacceptables dans le système de justice :

« L'explosion des délais dans notre système de justice est tout simplement inacceptable et représente une véritable menace pour la sécurité des Québécoises et des Québécois.

La cause est pourtant connue : un manque criant de personnel. Celui-ci est le résultat de trop nombreux départs dûs aux conditions de travail qui ne sont pas à la hauteur. Le ministre refuse de reconnaître le problème et de corriger la situation.

À cause des mauvaises conditions de travail, le personnel quitte, les délais s'allongent dangereusement, des causes sont abandonnées et des criminels sont remis en liberté.

La population québécoise a de moins en moins accès à la justice, un droit fondamental dans notre société. Qu'attend le ministre pour agir et offrir de meilleures conditions au personnel de notre système judiciaire? »

-André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice et député de l'Acadie.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

