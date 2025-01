Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice

QUÉBEC, le 27 janv. 2025 /CNW/ - Fin des indemnisations aux victimes de l'IVAC après 3 ans

« En ce début d'année, il n'y a pas de répit pour plus de 1750 victimes d'actes criminels qui sont touchées par la réforme du ministre de la Justice. Ce sont surtout des victimes d'actes de violence qui sont aux prises avec des traumatismes et qui ont besoin de plus de 3 au 5 ans pour se remettre sur pied.

J'avais prévenu le ministre de la CAQ des risques reliés à sa réforme. À mon bureau de comté, je reçois régulièrement des appels de victimes qui se sentent laissées à elle-même, dépourvues de ressources.

En plus de l'immense stress lié à la violence vécue et au processus judiciaire, les victimes n'ont surtout pas besoin qu'on leur ajoute de l'anxiété financière par-dessus le marché.

Le ministre doit rapidement modifier sa loi pour venir en aide à toutes ces victimes. On ne peut les laisser avec ce stress. »

-André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice et député de l'Acadie.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

