Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice

QUÉBEC, le 24 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Crise « généralisée » du système judiciaire :

« L'état de notre système de justice se dégrade de façon déplorable et ce sont les Québécoises et les Québécois qui en font les frais. Des causes sont reportées par manque de personnel, d'autres risquent d'être tout bonnement abandonnées. Les délais sont hors de contrôle et les timides actions mises en place n'ont visiblement pas été à la hauteur.

L'accès à la justice est un droit fondamental qui est aujourd'hui compromis, partout au Québec et notamment dans le Nord du Québec.

Il est grand temps que le ministre de la Justice prenne la situation au sérieux et propose un plan d'action détaillé afin de renverser la situation.

-André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice et député de l'Acadie.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

