Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice

QUÉBEC, le 18 déc. 2024 /CNW/ - Fin des indemnisations aux victimes de l'IVAC après 3 ans

« Seulement quelques semaines après la période de transition de la réforme du ministre de la Justice en ce qui a trait à la période d'indemnisation des victimes d'actes criminels, on entend la détresse de celles-ci.

C'était pourtant prévisible. J'ai levé des drapeaux rouges à quelques reprises, notamment en présentant une motion à l'Assemblée nationale, en septembre dernier. Rien n'y fit, la CAQ démontrant une incompréhension inquiétante des traumatismes auxquels sont confrontées les victimes.

Aujourd'hui, je reçois régulièrement des appels à l'aide de victimes qui sont à court de ressources, abandonnées par l'État. Plusieurs vivent un stress immense à cause des coupures dans les prestations. De plus, certaines victimes n'ont été avisées que quelques jours avant les coupures des prestations. Les victimes sont fragilisées et laissées à elles-mêmes.

Les victimes les plus vulnérables, celles qui souffrent le plus ont besoin de plus de 3 ou 6 ans. Je pense aux victimes de tentative de féminicide, de violence conjugale qui ont besoin de soins divers. Il faut souvent plus de temps pour se rétablir et l'aide sociale n'est certainement pas une option pour ces victimes. »

-André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice et député de l'Acadie.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]