Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière de Finances

MONTRÉAL, le 21 nov. 2022

« Comme députés, nous avons le devoir de prendre soin des personnes âgées. On parle ici de Québécoises et de Québécois qui ont travaillé toute leur vie pour bâtir le Québec et dont les revenus n'augmentent pas. Dans toutes les régions du Québec, certains sont aujourd'hui grandement affectés par la hausse du coût de la vie. Le gouvernement Legault doit être proactif et proposer des mesures mieux adaptées à ceux qui sont le plus touchés par l'inflation, soit les plus démunis et les aînés. Pour ce faire, le Parti libéral du Québec a proposé de bonifier le crédit d'impôt à la solidarité et de baisser les impôts. J'invite le gouvernement Legault à mettre en œuvre ces mesures le plus rapidement possible, car pour certaines personnes âgées la situation est déjà intenable. »

- Fred Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de Finances.

