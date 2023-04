Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances

QUÉBEC, le 17 avril 2023 /CNW/ - Augmentation des faillites causées par le jeu en ligne

« Le jeu en ligne fait de plus en plus de victimes qui doivent faire face à d'importantes difficultés financières, allant même jusqu'à la faillite. On ne peut pas demeurer les bras croisés et espérer que les gens vont se responsabiliser seuls.

La prévention demeure la clé. J'ai déjà réclamé que l'on mette sur pied rapidement une campagne de sensibilisation pour prévenir la population des risques reliés à ce type de sites. Malheureusement, depuis quatre ans, avec la CAQ, rien ne bouge et on abandonne des personnes vulnérables qui sont victimes du jeu en ligne et qui sombrent dans une détresse humaine et financière.

Une meilleure règlementation de la publicité des sites de jeu en ligne est aussi une solution qui doit être envisagée. On l'a fait dans le cas du tabac, par le passé, ce qui a donné de bons résultats. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour protéger la population contre ce fléau. »

- Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances.

