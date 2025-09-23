Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie et d'innovation

QUÉBEC, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Intelligence artificielle : le Québec dort au gaz

« Alors que l'intelligence artificielle gagne du terrain partout dans le monde, la CAQ dort au gaz et le Québec recule. Nous étions pourtant en avance dans le domaine, il n'y a pas si longtemps.

Malgré un rapport qui demandait une loi-cadre sur le sujet, le gouvernement caquiste a choisi de regarder passer le bateau et ce sont nos PME qui encaissent le coup, avec zéro gain en productivité. C'est ça, la CAQ. Ils ne comprennent rien à l'économie et on en paie le prix. »

- Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie et d'innovation

