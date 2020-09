OTTAWA, ON, le 23 sept. 2020 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a publié aujourd'hui la déclaration suivante concernant sa participation à la 11e réunion ministérielle sur l'énergie propre (Clean Energy Ministerial ou CEM) et à la 5e réunion ministérielle de Mission Innovation (MI) :

« La pandémie de COVID-19 a considérablement secoué l'économie mondiale, ce qui a eu des répercussions sur les familles, les collectivités, les petites entreprises et les travailleurs, non seulement au Canada, mais partout dans le monde.

« Des tribunes internationales comme la CEM et MI nous donnent l'occasion de nous réunir à l'échelle mondiale pour préparer un avenir novateur plus vert et plus inclusif au moment où nous jetons collectivement les bases de notre reprise économique pour l'après-pandémie.

« Forte du succès de l'édition de l'an dernier à Vancouver, la CEM11-MI5 a rassemblé des chefs de file et des innovateurs du secteur de l'énergie propre du monde entier en vue de favoriser un avenir énergétique propre.

« Pour sa 11e édition, la CEM a mis cette année en relief les mesures prises pour accélérer le déploiement de technologies d'énergie propre en vue de lutter contre les changements climatiques. Le Canada a proposé de recourir à d'audacieux appels à l'action pour faire avancer certains dossiers prioritaires, dont la bioénergie, l'hydrogène propre, l'énergie nucléaire, les moyens de transport zéro émission, la gestion de l'énergie dans l'industrie et l'égalité des genres. Nous avons également annoncé que nous ferions équipe avec des membres de la CEM pour lancer un nouveau chantier sur les compétences, le perfectionnement de la main-d'œuvre et l'inclusion.

« En sa qualité de membre fondateur de MI, le Canada entend continuer à accélérer davantage l'innovation dans les dix prochaines années. Nous sommes en bonne voie de remplir notre promesse de doubler les investissements fédéraux dans les projets de recherche-développement et de démonstration sur l'énergie propre d'ici 2020, et nous avons sanctionné l'élaboration de la seconde phase de MI, encore plus ambitieuse. Cette phase s'articulera autour de nouvelles alliances public-privé chargées d'une mission particulière qui faciliteront la construction d'un avenir sobre en carbone.

« En collaboration avec ses partenaires, le Canada bâtira des chaînes d'approvisionnement énergétique, créera des débouchés commerciaux et des emplois, saisira les occasions d'accélérer l'innovation, établira des conditions propices à l'investissement dans l'énergie propre et placera au cœur de sa relance économique les femmes et d'autres groupes qui sont sous-représentés dans la population active.

« Pour faire face à la COVID-19, nous devrons absolument innover dans le domaine énergétique et veiller à ce que nos travailleurs et collectivités aient les compétences et le soutien nécessaires pour réussir.

« Nous comptons bien tirer parti des progrès accomplis au cours des séances de 2020 et assister à l'édition de l'an prochain, au Chili. »

