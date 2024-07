OTTAWA, ON, le 26 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, a émis la déclaration suivante :

« Des feux de forêt très actifs sévissent depuis quelques jours en Alberta, et les collectivités continuent d'être exposées à un risque important en raison du nombre d'incendies et du volume de fumée. À l'heure actuelle, approximativement 180 feux de forêt sont actifs en Alberta, et près de 60 d'entre eux sont considérés comme non maîtrisés.

Malheureusement, la ville historique de Jasper a été gravement touchée par un incendie, et le parc national Jasper reste fermé. Les opérations de lutte contre les incendies se poursuivent, et l'on continue d'évaluer l'étendue des dommages et les conséquences qui en découlent.

Le 24 juillet, j'ai approuvé une demande d'aide fédérale du gouvernement de l'Alberta pour soutenir ses efforts de lutte contre les feux de forêt. Le gouvernement du Canada mobilise les ressources fédérales disponibles pour venir en aide à la province et maîtriser la situation. Le Centre des opérations du gouvernement travaille à cette fin avec des partenaires fédéraux et provinciaux pour coordonner la réponse à la situation en Alberta et mobiliser toutes les ressources fédérales nécessaires.

Ces derniers jours, j'ai été témoin d'une solidarité et d'une collaboration incroyables dans le cadre des efforts inlassables déployés par les autorités fédérales, provinciales et municipales lors de la coordination des opérations de lutte contre les incendies et de l'évacuation plus de 17 000 habitants et visiteurs avec l'aide de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Mes pensées accompagnent toutes les personnes qui ont été touchées par ce désastreux incendie. Le gouvernement fédéral étudie actuellement plusieurs solutions pour venir en aide aux villages et aux habitants concernés.

Le gouvernement du Canada sera toujours là pour apporter son aide en cas de besoin. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui travaillent d'arrache-pied pour protéger notre pays et nos collectivités, et tous ceux et celles qui prennent part aux évacuations réussies, notamment la GRC, les pompiers, les premiers intervenants, les bénévoles locaux et le personnel des Forces armées canadiennes. J'aimerais également remercier mon collègue, le ministre Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et saluer les efforts concertés des membres de l'équipe de Parcs Canada alors que nous travaillons étroitement ensemble pour aider les Canadiens et les Canadiennes touchés par la situation dans la province de l'Alberta. »

