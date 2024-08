OTTAWA, ON, le 1er août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, et l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, ont fait la déclaration suivante :

« Nos pensées vont à toutes les personnes touchées par les feux de forêt à Jasper et ailleurs au Canada. Des centaines de personnes, de familles et d'entreprises ont été contraintes de faire face à l'évacuation de leur domicile et à la perte de leurs biens, de leurs sources de revenus et, pour beaucoup, de leur emploi.

Le gouvernement du Canada travaille d'arrache-pied pour que toutes les personnes touchées bénéficient des services et des avantages auxquels elles ont droit. Les ressources suivantes sont offertes aux personnes touchées par les feux de forêt, au besoin :

Emploi et Développement social Canada appuie les personnes touchées par l'amélioration de la prestation des services de Service Canada, par l'offre de services externes aux personnes évacuées et par le déploiement d'employés de Service Canada dans les centres d'évacuation en vue de venir en aide aux clients en les aidant à présenter des demandes de prestations, comme l'assurance-emploi. Les personnes touchées par les feux de forêt n'ont pas besoin d'attendre que leur employeur émette un relevé d'emploi.

Elles peuvent présenter une demande eServiceCanada en ligne pour obtenir de l'aide concernant l'assurance-emploi, le Régime de pensions du Canada ( RPC ), le Programme de prestations d'invalidité du RPC , la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti, le numéro d'assurance sociale, les services d'Anciens combattantes, les Services en ligne des subventions et contributions, le Relevé d'emploi sur le Web et le Régime canadien de soins dentaires.

De nombreux employés de Parcs Canada habitent à Jasper, et bon nombre d'entre eux continuent de s'efforcer de combattre les feux et de coordonner l'intervention malgré les pertes personnelles importantes. Le gouvernement du Canada continuera de veiller à ce que tous les fonctionnaires concernés, y compris les membres de l'équipe de Parcs Canada touchés par les feux de forêt, continuent d'être rémunérés et d'obtenir le soutien dont ils ont besoin pendant qu'ils s'efforcent de se rétablir et de rebâtir avec leur communauté.

Parcs Canada continue d'appuyer les efforts de reprise. Il cherche notamment des manières de rationaliser les processus d'examen du développement local en vue de soutenir le logement temporaire et les travaux de reconstruction à long terme qui viendront, tant pour les résidents que pour les exploitants et leurs employés.

Parcs Canada, en collaboration avec la Ville de Jasper , entretient un dialogue avec les membres de la communauté du tourisme, les entreprises locales et la province en vue de s'assurer que tous les besoins liés au retour dans la ville sont définis et satisfaits.

Les baux de tous les titulaires d'un domaine à bail existants demeureront en vigueur auprès de Parcs Canada. En vue de faciliter le processus de reconstruction, Parcs Canada accélérera les processus de renouvellement et de remplacement de baux dont la date d'expiration approche.

Parcs Canada et la Municipalité de Jasper collaboreront dans le but de remédier au problème de logement temporaire dans son ensemble et axeront leurs efforts sur le rétablissement des services essentiels, notamment les services d'incendie, les services de répartition de Jasper, la recherche et le sauvetage et les services d'intervention de secours routier. Ils s'assureront également de répondre aux besoins en matière d'épicerie, de carburant et de pharmacie. Les équipes de Parcs Canada travaillent le plus rapidement possible. Elles font le point sur les dommages causés aux logements et le nombre de personnes visées par ces dommages. Elles évaluent également les besoins immédiats, à moyen terme et à long terme.

Le Programme d'aide à la gestion des urgences (PAGU) de Services aux Autochtones Canada est le guichet unique pour les situations d'urgence liées à des catastrophes naturelles dans les collectivités des Premières Nations. Lorsque les besoins en matière d'intervention d'urgence et de reprise dépassent la capacité des personnes et des Premières Nations ou des conseils tribaux, le PAGU peut être utile. Il rembourse 100 % des coûts admissibles pour l'intervention en réponse aux feux de forêt dans les réserves et les autres collectivités des Premières Nations admissibles, y compris les coûts liés à l'hébergement, à la nourriture, au transport, aux mesures de soutien pour la santé et le mieux‑être culturellement adaptées, au matériel et aux autres mesures de soutien, selon les besoins. Des services de soutien sont offerts aux membres des Premières Nations évacués en raison des feux de forêt, notamment le remplacement de certains documents, comme la carte de statut, ainsi que le renouvellement ou le remplacement des articles couverts par le Programme des services de santé non assurés. De plus amples renseignements sont disponibles sur la page Informations sur les évacuations dues aux feux de forêt pour les populations autochtones.

Faire face aux traumatismes et au stress liés à une évacuation causée par des feux de forêt peut s'avérer difficile, tout comme les effets à long terme causés par le fait de retourner dans une collectivité dévastée par les feux de forêt. La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être permet à tout Autochtone au Canada d'obtenir un soutien émotionnel immédiat et de services d'intervention en cas de crise 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pouvez communiquer avec des conseillers formés et sensibles aux réalités culturelles en appelant le numéro sans frais au 1-855-242-3310 ou en clavardant à l'adresse suivante : www.espoirpourlemieuxetre.ca .

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a mis en place des mesures temporaires spéciales pour aider les personnes directement touchées par ces feux de forêt. Si vous êtes l'une de ces personnes, vous pouvez faire une demande gratuite pour : remplacer les documents de citoyenneté, d'immigration ou de voyage (y compris les passeports) délivrés par IRCC qui ont été perdus, endommagés ou détruits; prolonger ou rétablir votre statut de résident temporaire; convertir votre permis de travail lié à un employeur donné à un permis de travail ouvert, si vous n'êtes pas capable de travailler pour votre employeur actuel.

(IRCC) a mis en place des mesures temporaires spéciales pour aider les personnes directement touchées par ces feux de forêt. Si vous êtes l'une de ces personnes, vous pouvez faire une demande gratuite pour : Agriculture et Agroalimentaire Canada offre une gamme complète de programmes de gestion des risques de l'entreprise qui constituent la première ligne de défense à la disposition des producteurs qui sont confrontés à une catastrophe. Les producteurs peuvent demander des paiements provisoires au titre d'Agri-stabilité et soumettre toute demande d'indemnisation au titre d'Agri-protection dès que possible. Visitez leur site Web pour en savoir plus sur les programmes et services agricoles -- agriculture.canada.ca.

offre une gamme complète de programmes de gestion des risques de l'entreprise qui constituent la première ligne de défense à la disposition des producteurs qui sont confrontés à une catastrophe. Les producteurs peuvent demander des paiements provisoires au titre d'Agri-stabilité et soumettre toute demande d'indemnisation au titre d'Agri-protection dès que possible. Visitez leur site Web pour en savoir plus sur les programmes et services agricoles -- agriculture.canada.ca. Lorsque des feux de forêt se déclenchent, Environnement et Changement climatique Canada fournit des informations météorologiques essentielles, notamment des prévisions détaillées sur les vents, la dispersion des fumées et la qualité de l'air. En collaboration avec Santé Canada, le ministère fournit en ligne des renseignements détaillés sur les effets néfastes de la fumée des feux de forêt sur la santé, ainsi que des conseils pour aider les Canadiens et les Canadiennes à préserver leur santé : La fumée des feux de forêt, la qualité de l'air et votre santé.

fournit des informations météorologiques essentielles, notamment des prévisions détaillées sur les vents, la dispersion des fumées et la qualité de l'air. En collaboration avec Santé Canada, le ministère fournit en ligne des renseignements détaillés sur les effets néfastes de la fumée des feux de forêt sur la santé, ainsi que des conseils pour aider les Canadiens et les Canadiennes à préserver leur santé : La fumée des feux de forêt, la qualité de l'air et votre santé. Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada collaborent avec d'autres ministères fédéraux, ainsi qu'avec des partenaires provinciaux et territoriaux, afin de réduire les risques pour la population canadienne associés à la pollution de l'air créée par la fumée des feux de forêt. Ce travail consiste notamment à offrir au public des conseils et de l'information sur l'environnement et la santé par le biais de la Cote air santé (CAS), ainsi qu'à aider les juridictions à aménager et à gérer des espaces antifumée en leur fournissant des conseils techniques, des directives de santé publique sur la qualité de l'air et de l'eau potable, ainsi que de l'équipement de surveillance de la qualité de l'air lorsqu'elles le demandent.

De plus, ils ont dressé la liste des ressources nationales et provinciales en matière de santé mentale offertes aux personnes et aux familles en situation de crise à travers le pays, y compris celles vivant en Alberta . Les évacuations liées aux risques d'incendie et à l'exposition prolongée à la fumée peuvent avoir des conséquences néfastes sur notre santé mentale. Il n'est pas rare de se sentir inquiet, stressé , triste ou isolé lorsqu'il y a une abondance de fumée. La nouvelle page " Évacuations et santé mentale " contient des conseils pour vous aider à vous préparer à une évacuation causée par des risques climatiques, comme les feux de forêt, à y faire face et à vous en remettre. Elle comprend des informations destinées aux parents et aux aidants en matière de santé mentale des enfants, ainsi qu'une affiche imprimable contenant des renseignements sur les services de soutien disponibles pouvant être placée dans les collectivités touchées.

Le Système canadien d'information sur les feux de végétation de Ressources naturelles Canada surveille les conditions propices aux incendies et les feux de forêt partout au Canada. Des données météorologiques quotidiennes sont recueillies aux quatre coins du Canada et utilisées pour produire des cartes de forêt météo et de comportement du feu. De plus, des satellites sont utilisés pour détecter les incendies, et les organismes de gestion des incendies recueillent des informations sur l'emplacement des incendies.

surveille les conditions propices aux incendies et les feux de forêt partout au Canada. Des données météorologiques quotidiennes sont recueillies aux quatre coins du Canada et utilisées pour produire des cartes de forêt météo et de comportement du feu. De plus, des satellites sont utilisés pour détecter les incendies, et les organismes de gestion des incendies recueillent des informations sur l'emplacement des incendies. Les habitants de Jasper, les propriétaires d'entreprises et les personnes évacuées en Alberta sont invités à consulter les médias locaux et les notifications des autorités locales pour découvrir quand ils pourront rentrer chez eux. Ils sont invités à consulter la page Municipality of Jasper -- Jasper Wildfire 2024 (jasper-alberta.ca) (en anglais seulement) et la page Facebook du Parc national Jasper à Facebook.com/PNJasper.

sont invités à consulter les médias locaux et les notifications des autorités locales pour découvrir quand ils pourront rentrer chez eux. Ils sont invités à consulter la page Municipality of Jasper -- Jasper Wildfire 2024 (jasper-alberta.ca) (en anglais seulement) et la page Facebook du Parc national Jasper à Facebook.com/PNJasper. D'autres services offerts par le gouvernement de l' Alberta sont également disponibles sur ce site : Active emergency updates | Alberta.ca (en anglais seulement).

Nous saluons le travail héroïque des premiers intervenants, des bénévoles, des organisations non gouvernementales et des responsables de la gestion des urgences issus de tous les ordres de gouvernement et des collectivités autochtones dans le cadre des efforts d'intervention et de rétablissement déployés dans la région de Jasper.

Le gouvernement du Canada sera toujours là pour aider les Canadiens et les Canadiennes dans le besoin. Visitez le site Canada.ca/feuxdeforet pour trouver une liste détaillée regroupant les différents programmes fédéraux de soutien offerts aux particuliers. »

