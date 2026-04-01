Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour souligner la Pâque juive

OTTAWA, ON, le 1er avril 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Ce soir, au coucher du soleil, débutera la Pâque juive, ou Pessah, qui souligne et raconte l'histoire de l'Exode du peuple juif et de sa libération.

D'une durée de huit jours, Pessah commémore la libération des esclaves israélites de l'Égypte ancienne. La veille de la fête, les membres des communautés juives s'attablent pour partager le Séder, un repas cérémonial, et ils lisent la Haggadah qui relate les étapes de cette commémoration et la libération du peuple juif de l'esclavage.

Le Séder comprend des mets symboliques qui évoquent les épreuves vécues par le peuple juif durant la période d'esclavage, ainsi que l'espoir et la liberté qui ont suivi sa libération, comme le pain azyme et les herbes amères. Au total, six mets, chacun ayant sa propre signification, composent ce repas rituel.

En appui aux communautés juives qui se préparent à célébrer Pessah, nous réitérons notre engagement à veiller à ce que chaque personne juive au Canada puisse se sentir libre et en sécurité de pratiquer sa religion. L'antisémitisme et la haine sous toutes ses formes n'ont pas leur place au Canada, et nous condamnons tous les gestes, paroles ou préjudices qui vont à l'encontre de nos valeurs de respect, d'égalité, de bienveillance et de justice.

Que la Pâque juive soit un moment de recueillement, d'unité et de rapprochement avec vos êtres chers!

Hag Pessah Sameah! »

SOURCE Patrimoine canadien

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