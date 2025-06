GATINEAU, QC, le 10 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la vérificatrice générale du Canada a publié son rapport sur son audit de performance des contrats de services professionnels, portant sur l'ensemble des contrats de services professionnels attribués et les paiements effectués par les organisations fédérales à GC Strategies et à d'autres sociétés constituées par ses cofondateurs.

J'accueille favorablement les conclusions de la vérificatrice générale, et le gouvernement du Canada demeure résolu à maintenir l'équité, l'ouverture et la transparence du processus d'approvisionnement fédéral.

En mars 2024, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a suspendu la cote de sécurité de GC Strategies Inc., ce qui l'a empêchée de participer à tous les marchés publics fédéraux comportant des exigences en matière de sécurité. De plus, SPAC a également exclu l'entreprise de tous les contrats de services professionnels et mécanismes contractuels qu'il gère. La semaine dernière, GC Strategies a été jugée inadmissible à l'obtention de contrats ou d'ententes immobilières auprès du gouvernement du Canada en vertu de la Politique d'inadmissibilité et de suspension.

Les résultats de ce rapport cadrent avec les audits et examens internes et externes précédents visant les contrats de services professionnels et d'autres marchés publics. Bien qu'aucune nouvelle recommandation n'ait été formulée dans le rapport, le gouvernement du Canada a pris des mesures importantes pour donner suite aux recommandations antérieures et continue de prendre des mesures rigoureuses pour améliorer la surveillance et la gestion des marchés publics fédéraux.

SPAC transforme et modernise la façon dont le Ministère fait l'acquisition de services professionnels en simplifiant les outils d'approvisionnement obligatoires existants, tout en se penchant sur les audits et les examens effectués entre 2023 et 2025. Cela englobe des mesures visant à atténuer les risques liés à l'approvisionnement, à améliorer les pratiques de gestion des contrats et à encourager le recours à des approches commerciales axées sur des solutions exhaustives afin d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix de la part du secteur privé.

À ce jour, le Ministère a pris les mesures suivantes pour donner suite aux recommandations antérieures du Bureau du vérificateur général, notamment :

améliorer les exigences en matière d'évaluation afin de garantir que les ressources sont adéquatement qualifiées

exiger une plus grande transparence de la part des fournisseurs en ce qui concerne leurs prix et le recours aux sous-traitants

améliorer la documentation lors de l'attribution des contrats et de la délivrance des autorisations de tâches

clarifier les activités et les exigences liées aux travaux, et préciser quelles sont les initiatives et quels sont les projets sur lesquels œuvrent les sous-traitants

Notre nouveau gouvernement demeure résolu à renforcer les pratiques d'approvisionnement fédérales. Nous attendons également des fonctionnaires et des ministères qu'ils respectent les normes d'intégrité les plus strictes lorsqu'ils font l'acquisition de services professionnels pour soutenir la prestation de leurs programmes.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements (médias seulement) : Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada