GATINEAU, QC, le 10 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la vérificatrice générale du Canada a présenté le rapport de son audit de performance de la gestion des biens immobiliers. Le rapport porte sur la gestion du portefeuille de locaux à bureaux du gouvernement ainsi que sur la gestion de l'Initiative des terrains fédéraux.

J'accueille favorablement les conclusions du rapport de la vérificatrice générale et je la remercie pour son important travail dans ce dossier. Notre gouvernement demeure pleinement engagé à assurer une gestion équitable, ouverte et transparente des biens immobiliers fédéraux.

De façon générale, le rapport conclut que le gouvernement a pris du retard dans la réalisation de l'objectif de réduction de 50 % de son portefeuille de locaux à bureaux et qu'un manque de renseignements de la part de certains locataires fédéraux nuit au travail mené à cet égard.

Le rapport conclut également que l'Initiative des terrains fédéraux, qui est gérée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), est en voie d'atteindre ses objectifs en matière de logement abordable, d'efficacité énergétique et d'accessibilité.

La vérificatrice générale formule un certain nombre de recommandations à l'intention de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) et de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). Notre gouvernement les accepte toutes.

Plus particulièrement, je souscris à la recommandation selon laquelle SPAC devrait améliorer ses rapports publics concernant ses progrès dans l'atteinte de l'objectif de réduction de 50 % de son portefeuille de locaux à bureaux d'ici 2034. Le Ministère a publié récemment une mise à jour sur son site Web et produira dorénavant des mises à jour sur les résultats tous les ans.

De plus, mon ministère demeure déterminé à collaborer avec les ministères et les organismes fédéraux à l'amélioration de la collecte des données pour que nous puissions mieux réaliser nos objectifs concernant le portefeuille de locaux à bureaux.

Par ailleurs, il est recommandé dans le rapport que le SCT évalue sa capacité à poursuivre le travail de l'ancien centre d'expertise en biens immobiliers. Bien que le financement du centre ait pris fin, le SCT continuera de soutenir les ministères dans la gestion des biens immobiliers, et selon la capacité disponible, il saisira les occasions de donner suite aux priorités non réalisées de l'examen horizontal des immobilisations.

Enfin, le rapport recommande que LICC améliore ses mécanismes d'établissement de rapports et examine ses mesures et ses outils actuels afin d'en assurer l'adéquation avec les objectifs de l'Initiative des terrains fédéraux. LICC continuera de collaborer avec la SCHL à la communication des résultats tous les trimestres dans le rapport d'étape sur la Stratégie nationale sur le logement. LICC et la SCHL se pencheront également ensemble sur les mesures à prendre pour faire en sorte que les projets créent des logements abordables dans les collectivités qui en ont besoin.

Je m'engage à collaborer étroitement avec le SCT et LICC à la mise en œuvre ouverte et transparente des recommandations de la vérificatrice générale, et je présenterai des mises à jour sur les progrès que notre gouvernement réalise dans la réduction du parc de locaux à bureaux fédéraux.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

