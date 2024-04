OTTAWA, ON, le 23 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, l'honorable Steven Guilbeault, fait la déclaration suivante au sujet de la réunion qui s'est tenue le 21 avril à Ottawa avec des ministres et des représentants de haut niveau de toutes les régions du monde, organisée en partenariat avec le chapitre international du Fonds mondial pour la nature (WWF International). Cette réunion a donné un élan à la quatrième session du Comité intergouvernemental de négociation (CIN-4) afin de travailler à l'élaboration d'un accord mondial juridiquement contraignant portant sur la pollution plastique, le premier du genre, d'ici la fin de 2024.

« Afin de préparer le terrain pour une session du CIN-4 ambitieuse, le Canada a rassemblé des ministres et des représentants de haut niveau du monde entier pour confirmer à nouveau leur engagement envers notre objectif commun de mettre fin à la pollution plastique. Le Canada et le WWF ont coorganisé une réunion ministérielle afin de repérer les occasions collectives d'accroître l'ambition et de galvaniser l'élan vers la réussite de la session du CIN-4. Nous avons devant nous une occasion qui ne se présente qu'une fois par génération et nous devons donc la saisir.

« J'ai entendu leur engagement à s'attaquer à la crise du plastique et à respecter notre calendrier ambitieux en vue de conclure un traité mondial sur les plastiques d'ici la fin de 2024.

« Afin de protéger notre environnement commun, nous avons souligné la nécessité de donner la priorité à la réduction et à l'élimination des plastiques évitables et problématiques, qui peuvent entraver les systèmes durables comme la circularité, nuire à l'environnement et poser des risques pour la santé humaine.

« J'ai entendu clairement qu'il était important de reconnaître les besoins financiers, techniques et en matière de capacités, et que cet accord devait être transparent et comprendre des mécanismes de financement et de gouvernance cohérents afin que tous les pays puissent remplir leurs obligations respectives.

« Les représentants ont fait part de leur intention de poursuivre le travail entre les sessions de négociation du CIN-4 et de la session finale, le CIN-5, qui se tiendra en République de Corée. À cette fin, un mandat nous permettant de progresser ainsi que la création d'un groupe de rédaction juridique indiquerait une volonté de conclure les négociations d'ici la fin de l'année.

« Il est essentiel d'adopter une approche pansociétale dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un accord mondial visant à mettre fin à la pollution plastique. Cela signifie qu'il faut collaborer avec tous les ordres du gouvernement ainsi qu'avec le secteur privé, les partenaires non gouvernementaux, la communauté scientifique et les partenaires autochtones afin de veiller à ce que toutes les voix et tous les points de vue soient pris en compte.

« Le Canada se réjouit de collaborer avec tous les pays pour réaliser des progrès substantiels dans le texte de l'accord d'ici la fin de la session du CIN-4. Les travaux se poursuivront au sein de l'alliance des pays hôtes de la session du CIN afin de maintenir l'élan jusqu'au CIN-5 en République de Corée. Je cite mon bon ami, Adil Najam, Ph. D., président du WWF International, "Le monde a besoin de bonnes nouvelles et j'espère qu'elles viendront d'Ottawa". »

