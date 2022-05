GATINEAU, QC, le 18 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, à la suite de la publication du rapport sur l'état du climat mondial de l'Organisation météorologique mondiale, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, l'honorable Steven Guilbeault, a fait la déclaration suivante :

« En 2021, notre pays a été frappé par divers phénomènes météorologiques extrêmes, comme des incendies de forêt et des inondations, qui ont montré l'urgence de prendre des mesures climatiques ambitieuses ici au Canada. Non seulement devons-nous réduire les émissions qui sont responsables des changements climatiques, mais nous devons également veiller à ce que nos collectivités et notre économie soient prêtes à affronter cette nouvelle réalité. Voilà exactement ce que notre gouvernement s'efforce de faire.

« Nous avons récemment publié notre Plan de réduction des émissions pour 2030 : Prochaines étapes du Canada pour un air pur et une économie forte. Ce plan établit une approche secteur par secteur qui permettra au Canada d'atteindre sa cible de réduction des émissions d'au moins 40 p. cent sous les niveaux de 2005 d'ici 2030 et d'être en bonne voie d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Notre plan fait en sorte qu'il est plus facile et plus abordable pour les Canadiens de passer aux véhicules électriques. Il aide également à réduire les coûts énergétiques de nos maisons et de nos immeubles, grâce à une nouvelle stratégie canadienne pour des bâtiments écologiques et à de nouveaux investissements visant à accroître le programme canadien de prêts pour des maisons plus vertes. Ce plan prévoit des investissements dans la nature et les solutions climatiques naturelles. De plus, il définit une feuille de route qui nous permettra de faire la transition vers des énergies renouvelables.

« Alors que nous nous attaquons aux facteurs humains qui provoquent des phénomènes météorologiques extrêmes, le rapport publié aujourd'hui par l'Organisation météorologique mondiale nous rappelle également qu'il est essentiel de bâtir des collectivités et une économie résilientes. Lorsque nous offrons de l'aide pour la reconstruction de municipalités comme Lytton, en Colombie-Britannique, nous montrons que nous sommes déterminés à soutenir les collectivités partout au pays. Le Canada élabore actuellement sa première stratégie nationale d'adaptation, en collaborant avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les administrations municipales, les peuples autochtones et d'autres partenaires clés afin d'élaborer une approche pour l'ensemble de la société visant à rendre les collectivités plus sécuritaires et plus résilientes aux impacts des changements climatiques.

« Comme l'indique clairement le rapport de l'Organisation météorologique mondiale, l'inaction n'est pas une option. Une action climatique judicieuse créera et soutiendra des emplois pour la classe moyenne, protégera nos maisons et nos collectivités et maintiendra les travailleurs canadiens à l'avant-garde d'une économie carboneutre et résiliente. »

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

