Le gouvernement du Canada publie une déclaration pour souligner le Mois du patrimoine libanais

OTTAWA, ON, le 1er nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Le Mois du patrimoine libanais débute aujourd'hui. Pour l'occasion, nous rendons hommage à l'apport remarquable des communautés libanaises au Canada.

Depuis l'arrivée des premiers immigrants libanais en 1882, les Canadiennes et Canadiens d'origine libanaise ont enrichi le pays grâce à leur expertise dans de nombreux domaines, notamment la gastronomie, la recherche, la médecine, les arts, l'enseignement et les sciences. Ces personnes ont contribué à bâtir le pays que nous connaissons et chérissons aujourd'hui.

Le Canada est fier d'abriter l'une des plus grandes diasporas libanaises au monde. Elle forme une communauté dont les valeurs familiales, le travail acharné et la générosité trouvent des résonances chez tout un chacun.

La force des communautés repose sur le respect mutuel, des valeurs communes et la volonté de s'entraider. C'est pourquoi le gouvernement a lancé Changer les systèmes pour transformer des vies : la stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028 et le Plan d'action canadien de lutte contre la haine. De cette façon, nous donnons aux communautés les ressources dont elles ont besoin pour identifier et prévenir la haine et l'intolérance, en plus de contribuer à bâtir un pays plus juste et plus équitable pour tout le monde.

J'invite tous les Canadiens et Canadiennes à en apprendre davantage sur la riche histoire et les cultures vivantes des communautés libanaises. Je souhaite également une joyeuse fête de l'indépendance à toutes les personnes d'origine libanaise aux quatre coins du monde le 22 novembre.

Meilleurs vœux en ce Mois du patrimoine libanais! »

