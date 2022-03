GATINEAU, QC, le 3 mars 2022 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a fait la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de la vie sauvage.

« En cette Journée mondiale de la vie sauvage, nous célébrons la flore et la faune sauvages du Canada. Des monarques aux caribous et des oiseaux migrateurs à la plus petite des grenouilles, la vie sauvage est aussi variée et unique que l'est le reste de notre pays.

« Mais la nature a besoin de notre aide. La biodiversité s'appauvrit à un rythme sans précédent, au point où jusqu'à un million d'espèces risquent actuellement de disparaître de la planète. Au Canada, il y a 640 espèces en péril, et certaines populations d'oiseaux ont connu un important déclin. Nous devons accélérer nos efforts pour freiner cette catastrophe et renverser la vapeur, car nous sommes tributaires d'écosystèmes sains. Il suffit de penser à l'agriculture, à la qualité de l'eau et de l'air, aux conditions climatiques convenables et à la prospérité économique pour comprendre que nous avons besoin de la nature, et que la nature a besoin de nous.

« Avec nos partenaires, nous protégeons l'habitat des espèces sauvages. Les investissements du gouvernement fédéral dans la protection de la nature se sont élevés à 1,3 milliard de dollars en 2018 et à 2,3 milliards de dollars en 2021; ce sont les plus importants investissements en faveur de la nature de l'histoire du Canada, ce qui ouvre la porte à des mesures de conservation d'une ampleur jamais vue encore par les Canadiens.

« Depuis 2015, nous avons conservé environ 290 000 kilomètres carrés d'habitats fauniques, soit l'équivalent d'environ la moitié de la superficie du Manitoba, ce qui a permis d'enrichir la biodiversité dans l'ensemble du pays et d'assurer aux espèces en péril des endroits propices à leur rétablissement. Nous avons réalisé des progrès parmi lesquels figurent la signature de 12 accords de conservation pour des espèces en péril prioritaires, 23 plans d'action visant plusieurs espèces et 71 partenariats avec les Autochtones pour protéger les espèces en péril.

« Notre but est de conserver 25 p. 100 des terres, des eaux intérieures et des océans au Canada d'ici 2025 et de faire le nécessaire pour que ce chiffre s'élève à 30 p. 100 d'ici 2030. Nous avons réalisé d'importants progrès jusqu'à présent, mais il est primordial de poursuivre ces efforts alors que nous travaillons à protéger la biodiversité et les espèces en péril, à lutter contre les changements climatiques et à bâtir une économie durable vigoureuse.

« Continuons de travailler ensemble pour protéger et conserver les terres, les eaux et les espèces que nous aimons. »

