OTTAWA, ON, le 7 juin 2021 /CNW/ - Dimanche soir, cinq membres d'une même famille de London sont allés se promener dans leur quartier. Ils ont été happés par une camionnette conduite par un homme qui, selon toute vraisemblance, avait l'intention de les tuer. Quatre membres de cette famille sont morts. Le cinquième, un garçon de neuf ans, a été transporté à l'hôpital pour des blessures graves.

La police de London a déclaré que l'attaque était intentionnelle et préméditée. Elle pense que la famille a été visée en raison de sa religion et que l'agresseur était motivé par sa haine des musulmans. Il s'agit d'un événement qui doit être décrit comme un horrible acte d'islamophobie.

À chaque fois qu'un tel évènement se produit, nous sommes choqués. Et nous nous devons d'être choqués. Nous vivons dans un pays qui célèbre la diversité, mais malheureusement le racisme, la haine et l'islamophobie existent encore. Chaque Canadien doit le reconnaître, et nous devons tous redoubler d'efforts pour lutter contre ces idées abjectes.

Cette tuerie de masse, et d'autres attaques similaires, ont pour effet de terroriser une communauté ciblée et de faire craindre aux gens que leur famille pourrait être la prochaine. Personne ne devrait jamais avoir à vivre de cette façon, ni ressentir cette peur. Toutefois, à cause d'incidents horribles comme celui-ci, beaucoup de nos concitoyens, de nos voisins et de nos amis n'ont aucune autres options.

Je remercie le service de police de London pour le travail qui a mené à l'arrestation et l'inculpation de l'homme que les enquêteurs soupçonnent d'avoir commis cette tuerie de masse. Au besoin, des ressources fédérales sont disponibles pour aider la police de London dans son enquête. Je sais que la GRC a été en contact avec cette dernière et lui a offert son plein soutien. À l'heure actuelle, le service de police de London mène l'enquête. L'équipe intégrée de la sécurité nationale est impliquée dans l'enquête et travaille en collaboration avec la police locale.

Les victimes de cette tragédie resteront dans nos mémoires et nos pensées vont à la famille et aux amis des personnes décédées et, bien sûr, au jeune garçon qui a survécu. Les habitants de London, et les musulmans de tout le pays, ont été blessés aujourd'hui. Ils sont tristes, effrayés et en colère. Nous devons tous nous tenir à leurs côtés et leur faire savoir que nous les soutiendrons dans leur deuil. Nous devons montrer à ceux qui haïssent que leur haine n'est pas la bienvenue, qu'elle n'est pas partagée, et qu'elle sera confrontée et rejetée par les Canadiens à chaque occasion.

