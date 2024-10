OTTAWA, ON, le 14 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a émis la déclaration suivante :

« Plus tôt aujourd'hui, le commissaire Duheme et la commissaire adjointe Gauvin de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont fait part de leurs conclusions concernant l'implication d'agents du gouvernement de l'Inde dans des actes criminels sérieux sur le sol canadien. La GRC a pris cette mesure sans précédent, car, en dépit des mesures prises par les forces de l'ordre, les activités se poursuivent, ce qui constitue une menace permanente et importante pour la sécurité publique, en particulier pour les membres de la communauté sikhe et de l'ensemble de la communauté sud-asiatique du Canada.

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé à cette enquête extrêmement complexe, notamment les nombreux services de police municipaux ayant travaillé en étroite collaboration avec la GRC afin d'atténuer les menaces pensant sur la sécurité publique dans l'ensemble du Canada.

En plus des mesures prises par nos organismes indépendants d'application de la loi, je travaille parallèlement en étroite collaboration avec ma collègue, l'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères. Cette dernière a pris des mesures supplémentaires pour atténuer cette menace et, ensemble, nous mettons tout en œuvre pour lutter contre ces activités criminelles, qui doivent cesser immédiatement.

Cette nouvelle risque de bouleverser de nombreux Canadiens et de nombreuses Canadiennes, en particulier les membres de la communauté indo-canadienne. Les actes qui auraient été commis sur le sol canadien constituent une grave violation de notre souveraineté et de notre État de droit.

Toutefois, j'espère que les Canadiens et les Canadiennes seront soulagés de savoir que nos organismes chargés de l'application de la loi et de la sécurité nationale mettent tout en œuvre pour les protéger et demander des comptes aux personnes qui cherchent à porter atteinte à nos communautés. J'encourage vivement tous les Canadiens et toutes les Canadiennes, et en particulier les dirigeants de la communauté sud-asiatique, à continuer de collaborer avec les agents d'application de la loi.

Depuis plusieurs générations, des personnes du monde entier viennent au Canada en quête d'une vie meilleure, car elles ont la conviction que le gouvernement canadien remplit dûment l'un de ses devoirs les plus fondamentaux : assurer leur sécurité.

Nos organismes d'application de la loi et de sécurité nationale travaillent tous les jours pour tenir cette promesse, et je tiens à les remercier encore une fois de leur travail dans ce dossier.

Le gouvernement du Canada prend l'ingérence étrangère très au sérieux. Nous continuerons à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des Canadiens, des Canadiennes et des personnes qui se trouvent sur le sol canadien. »

