OTTAWA, ON, le 30 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a fait la déclaration qui suit :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la traite d'êtres humains, nous unissons nos efforts à ceux de pays à travers le monde pour dénoncer ce crime dévastateur.

Cette année, le thème est axé sur le fait que chaque victime compte, et que personne ne doit être abandonné. Nous savons que les incidents de la traite des personnes ne sont toujours pas signalés, aussi bien ici que dans le reste du monde. Les trafiquants exercent un contrôle sur leurs victimes en recourant à la force ou à des menaces, notamment par la manipulation ou la violence physique, psychologique ou émotionnelle. Ainsi, les victimes vivent dans la peur et n'osent pas dénoncer leurs trafiquants. Nous savons aussi qu'un grand nombre de personnes ne comprennent pas ce crime, n'en connaissent pas les signes et ignorent quoi faire s'ils ont des soupçons. En cette journée internationale de sensibilisation, j'invite tous les Canadiens à prendre le temps de s'informer sur les signes de la traite des personnes. Et si vous voyez ou vivez quelque chose de suspect, cherchez de l'aide ou signalez-le en appelant la ligne d'urgence canadienne.

Un effort collectif est nécessaire pour lutter contre la traite des personnes, identifier les victimes et les survivants, leur apporter un soutien et s'attaquer à la source de ce phénomène. Nous avons tous un rôle à jouer. Grâce à la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, notre gouvernement passe à l'action pour lutter contre ce crime. En 2020, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser plus de 22 millions de dollars sur quatre ans à plus de 60 organisations partout au Canada qui s'efforcent de prévenir la traite des personnes, qu'il s'agisse de travail forcé ou de trafic sexuel, et à soutenir les populations à risque, les victimes et les survivants. Ces organisations offrent une gamme complète de services, tels que des foyers de transition et des maisons de seconde étape, des services de santé mentale, d'aide à l'emploi et d'aide juridique, ainsi que des formations, des outils et des conseils d'autonomie financière.

En juin dernier, le Canada a de nouveau reçu une note élevée dans un classement mondial élaboré par les États-Unis sur les efforts déployés par les gouvernements pour lutter contre la traite des personnes. Je souligne avec plaisir notre rôle de chef de file mondial dans ce domaine, mais je suis conscient qu'il nous reste encore du pain sur la planche. En nous appuyant sur cette base solide, nous continuerons de promouvoir des approches qui tiennent compte des traumatismes, qui sont adaptées à la culture et qui répondent aux besoins des victimes.

En cette Journée mondiale de la lutte contre la traite d'êtres humains, nous réaffirmons notre engagement à lutter contre ce crime sous toutes ses formes et, par-dessus tout, à soutenir les victimes et à donner aux survivants les moyens de recouvrer leur indépendance afin qu'ils puissent continuer à vivre une vie saine et productive. »

