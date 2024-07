OTTAWA, ON, le 30 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a fait la déclaration qui suit :

« La traite des personnes est un crime odieux qui peut avoir des conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles et financières considérables et durables sur les victimes et les survivants et survivantes. En cette Journée mondiale de la lutte contre la traite d'êtres humains, nous unissons nos efforts à ceux de pays à travers le monde pour conscientiser la population aux signes et impacts de ce crime et continuer notre lutte contre celui-ci.

Le thème de cette année est un appel à l'action visant à mettre fin à la traite des enfants. Notre gouvernement est déterminé à continuer d'utiliser tous les outils à notre disposition pour prévenir et lutter contre ce crime et pour donner aux victimes et aux survivants et survivantes les moyens de reprendre leur vie en main.

En 2019, le gouvernement du Canada a lancé la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes afin de renforcer la réponse du Canada face à ce crime, prévenir et combattre la violence fondée sur le genre et assurer la sûreté des personnes autochtones. Nous travaillons présentement sur le renouvellement de la Stratégie, qui sera informée par les idées et les recommandations des victimes, des survivants et survivantes, de nos partenaires et de tous les intervenants et intervenantes de première ligne.

À l'heure actuelle, presque tous les cas de traite d'enfants impliquent l'utilisation d'Internet. Le Canada, comme ses partenaires internationaux, est de plus en plus préoccupé par l'utilisation de la technologie pour faciliter la traite des personnes et par le risque qu'elle représente pour les jeunes. Les enfants représentent une part importante des victimes de la traite des personnes à travers le monde et, parmi les incidents signalés par la police au Canada, près de 25 % des victimes sont des filles âgées de moins de 18 ans. Les trafiquants utilisent les médias sociaux, les services de messagerie et d'autres applications et plateformes en ligne pour entreprendre des activités de manipulation psychologique, de leurre et d'exploitation.

La première étape de la prévention consiste à savoir reconnaître les signes de ce crime. Sécurité publique Canada continue de mettre l'accent sur la protection des populations à risque, notamment les jeunes, en les sensibilisant, notamment grâce à notre campagne nationale de sensibilisation du public, aux différentes formes de traite des personnes, aux signes alarmants et aux moyens de signaler les cas suspects. J'encourage tous les Canadiens et toutes les Canadiennes à lutter contre ce crime en s'informant sur les signes et les risques de la traite des personnes et en encourageant les autres à faire de même.

En cette journée internationale de sensibilisation, nous réaffirmons notre engagement à lutter contre ce crime ignoble. »

