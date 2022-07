OTTAWA, ON, le 30 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, a fait la déclaration suivante :

« La traite des personnes dépouille les gens de leur humanité. De la traite sexuelle au travail forcé, les trafiquants s'en prennent aux membres les plus vulnérables de notre société. En cette Journée mondiale de la lutte contre la traite d'êtres humains, nous nous associons à des pays du monde entier pour la sensibilisation et nous redoublons d'efforts pour mettre fin à ce crime odieux.

Au Canada, la traite des personnes implique presque toujours l'exploitation sexuelle de jeunes femmes et de filles. Les Autochtones, les immigrants, les personnes handicapées et les personnes LGBTQ2+ courent souvent de plus grands risques. Partout dans le monde, la traite peut prendre de nombreuses formes et elle commence souvent en ligne - une tendance exacerbée par la pandémie de COVID-19. C'est pourquoi la Journée mondiale de la lutte contre la traite d'êtres humains de cette année met l'accent sur l'utilisation et l'abus de la technologie pour faciliter la traite des personnes.

Tragiquement, la traite des personnes est un crime qui continue d'être sous-déclaré. La lutte contre ce fléau exige une action urgente à tous les niveaux de gouvernement, en partenariat étroit avec l'industrie et la société civile. Ces efforts sont appuyés par la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, qui rassemble les efforts fédéraux pour lutter contre la traite des personnes au pays et à l'étranger dans le cadre d'un plan stratégique unique. Avec plus de 60 millions de dollars de financement fédéral, nous nous concentrons sur la prévention de la traite, la poursuite des délinquants et l'habilitation des survivants.

Guidés par la stratégie nationale, nous prenons des mesures dans l'ensemble du gouvernement. Ces mesures commencent par la campagne de sensibilisation de mon ministère - y compris les publicités et une expérience éducative interactive fera des arrêts partout au Canada. Je travaille également avec la ministre du Travail sur des mesures législatives visant à éliminer le travail forcé de nos chaînes d'approvisionnement. Finalement, le Canada rencontrera les États-Unis et le Mexique cet automne pour revitaliser le Groupe de travail trilatéral sur la traite des personnes, qui renforce les travaux de lutte contre la traite dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Ces efforts s'ajoutent à d'autres engagements, comme le Groupe de travail trilatéral sur la violence faite aux femmes et aux filles autochtones.

La traite des personnes est un problème complexe, lié à la violence fondée sur le genre, la tragédie actuelle des femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et de nombreux autres problèmes urgents. C'est un problème que nous devons résoudre. En cette Journée mondiale de la lutte contre la traite d'êtres humains, nous nous engageons à protéger les victimes, à lutter contre les trafiquants et à empêcher que ce crime inhumain ne se produise en premier lieu. »

