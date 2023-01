OTTAWA, ON, le 30 janv. 2023 /CNW/ - Tout comme la saine alimentation et l'activité physique, la santé bucco-dentaire est un facteur important qui contribue à assurer une bonne santé globale et à prévenir les maladies chroniques. Au Canada, un tiers de la population n'a pas les moyens de s'offrir des soins dentaires; c'est la raison pour laquelle notre gouvernement prend des mesures pour mettre en place un programme pancanadien de soins dentaires pour ceux qui en ont le plus besoin. Tout le monde mérite d'avoir accès à des soins dentaires.

Le 1er décembre 2022, le gouvernement du Canada a commencé à accepter les demandes concernant la Prestation dentaire canadienne provisoire. Grâce à cette prestation, nous contribuons à réduire les obstacles financiers et faisons ainsi en sorte que les enfants admissibles de moins de 12 ans puissent obtenir les soins dentaires dont ils ont besoin.

La Prestation dentaire canadienne est temporaire et offre un soutien immédiat aux familles ayant des enfants dont les dents sont encore en développement. Entre-temps, nous œuvrons à la mise en place d'un programme pancanadien de soins dentaires complet et à long terme. Pour éclairer les options du programme à long terme, Services publics et Approvisionnement Canada mène un processus d'approvisionnement en plusieurs étapes au nom de Santé Canada.

Le 28 octobre 2022, Services publics et Approvisionnement Canada a émis une invitation à se qualifier afin que les fournisseurs possédant une expertise dans le domaine du traitement des demandes de remboursement de frais dentaires et de santé puissent faire part de leur intérêt à devenir un fournisseur qualifié.

À la suite de l'invitation à se qualifier, nous pouvons maintenant annoncer que trois fournisseurs se sont qualifiés pour participer à la prochaine étape du processus d'approvisionnement. Express Scripts Canada, Medavie Inc. et Sun Life Financial Inc. formuleront des commentaires et des recommandations sur ce qui pourrait être nécessaire si un fournisseur de services tiers devait offrir un programme de cette envergure.

Le gouvernement collaborera avec les fournisseurs qualifiés pour préciser davantage les exigences relatives à l'exécution d'un programme pancanadien de soins dentaires complet et à long terme. Une fois le programme mieux défini, le gouvernement décidera de la prochaine étape du processus d'approvisionnement.

Comme les multiples étapes du processus d'approvisionnement se poursuivent, nous restons déterminés à aider les enfants de moins de 12 ans admissibles à la Prestation dentaire canadienne provisoire à recevoir les soins dentaires qu'ils méritent. Le gouvernement du Canada continuera à travailler avec tous les partenaires, y compris les provinces, les territoires et les professionnels de la santé bucco-dentaire, pour améliorer l'accès aux soins de santé bucco-dentaire pour ceux qui en ont le plus besoin.

