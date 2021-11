OTTAWA, ON, le 22 nov. 2021 /CNW/ - Le tabagisme est la principale cause évitable de maladies et de décès prématurés au Canada. Il est associé à plus de 40 maladies et autres graves problèmes de santé. La principale cause de cancer du poumon est le tabagisme.

Chaque année, près de 30 000 Canadiens et Canadiennes reçoivent un diagnostic de cancer du poumon, une maladie dévastatrice et souvent évitable. Le risque de contracter cette maladie augmente proportionnellement en fonction de la quantité, de la fréquence et de la durée de consommation. Près de 80 % des cas de cancer du poumon sont attribuables à la cigarette. Le fait d'être exposé à la fumée secondaire augmente également le risque de cancer du poumon.

Des données probantes révèlent que les personnes qui fument risquent davantage de présenter des symptômes plus graves de la COVID-19, puisque le tabagisme affecte la fonction pulmonaire. De plus, certains problèmes de santé sous-jacents causés par le tabagisme, comme la maladie pulmonaire chronique et le cancer du poumon, augmentent le risque de présenter une forme plus grave de la COVID-19.

La Stratégie canadienne sur le tabac demeure efficace pour lutter contre le tabagisme. Elle a notamment permis de réduire le taux de tabagisme au Canada à 13 %. Les taux chez les jeunes sont à leur plus bas depuis des décennies. Bien qu'il s'agisse d'un pas dans la bonne direction, il reste encore beaucoup à faire pour aider les communautés qui sont touchées de manière disproportionnée par des taux élevés de tabagisme, tel que les populations autochtones, les populations LGBTQ, les personnes atteintes de troubles anxieux ou de l'humeur, ainsi que les personnes vivant dans la pauvreté. Nous adoptons une approche globale et centrée sur les personnes pour prévenir les décès et les maladies causés par le tabagisme dans notre société.

Le Règlement sur les produits du tabac (apparence neutre et normalisée) a été adopté en 2019 afin de protéger notamment les jeunes de l'usage du tabac et de la dépendance qui peut en résulter, ainsi que pour empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l'usage du tabac pour la santé.

Dans le cadre de la Stratégie canadienne sur le tabac, nous continuons d'investir dans des campagnes de sensibilisation du public et d'élaborer de nouveaux règlements. En mai 2021, nous avons annoncé un investissement de trois millions de dollars pour financer une campagne nationale de marketing social visant à inciter les personnes qui fument à cesser de fumer. Cette campagne est le fruit d'une collaboration entre la Société canadienne du cancer, l'Association pulmonaire du Canada, l'Association canadienne de santé publique et la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada.

Le Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés a été relancé en mars 2021 afin de financer des projets qui s'attaquent aux facteurs de risque comportementaux des maladies chroniques et qui contribuent à la création d'environnements physiques et sociaux favorables à la santé des Canadiens et des Canadiennes. Ce programme vient en aide aux membres de la population canadienne qui sont touchés par les inégalités en santé et qui sont plus susceptibles de souffrir de maladies chroniques, en particulier les jeunes hommes, les Autochtones, les personnes LGBTQ+ et les communautés à faible revenu.

En novembre, Mois de la sensibilisation au cancer du poumon, rappelez-vous que vous pouvez agir pour réduire votre risque de cancer du poumon. Mangez sainement, faites plus d'activité physique et cessez de fumer.

Visitez le site canada.ca/cesser-fumer pour obtenir des renseignements et des ressources qui vous aideront à cesser de fumer.

