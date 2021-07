OTTAWA, ON, le 1er juill. 2021 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable David Lametti, a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet du départ à la retraite de l'honorable Rosalie Silberman Abella, juge puînée de la Cour suprême du Canada.

« Au nom de tous les Canadiens, je tiens à remercier la juge Abella pour les services qu'elle a rendus à la Cour suprême du Canada au cours des 17 dernières années. Tout au long de sa brillante carrière, la juge Abella nous a fait profiter de sa sagesse et de son expertise exceptionnelles, lesquelles ont trouvé écho dans le système juridique canadien et de la société dans son ensemble. »

« Ses réalisations sont bien trop nombreuses pour être énumérées ici, mais je tiens à reconnaître sa faculté unique d'apporter une dimension humaine à ses prises de décision. Il s'agit là d'une qualité exceptionnelle dont la Cour a énormément bénéficié. »

« Même si elle quitte la magistrature, la juge Abella compte continuer de transmettre ses riches connaissances et son expertise afin d'inspirer la prochaine génération de praticiens du droit. Elle enseignera à titre de professeure invitée en droit Samuel et Judith Pisar à la faculté de droit de Harvard, agira à titre de chercheuse principale à la faculté de droit de Yale et d'éminente juriste invitée à la faculté de droit de l'Université de Toronto. »

« La juge Abella a contribué à façonner et à améliorer notre pays, et je me réjouis de pouvoir compter sur sa contribution dans les années à venir. »

Faits en bref

La juge Abella a été admise au Barreau de l' Ontario en 1972 et a pratiqué le droit civil et criminel jusqu'en 1976. Elle a été nommée à la Cour d'appel de l' Ontario en 1992 et à la Cour suprême du Canada en 2004.

Elle a présidé l'étude ontarienne sur l'accès aux services juridiques par les personnes handicapées, dont elle a rédigé le rapport, publié en 1983.

Le rapport de la juge Abella à la Commission royale fédérale sur l'égalité en matière d'emploi a été mis en œuvre par les gouvernements du Canada , de la Nouvelle-Zélande, de l' Irlande du Nord et de l'Afrique du Sud.

, de la Nouvelle-Zélande, de l' du Nord et de l'Afrique du Sud. Elle a aussi présidé la Commission des relations de travail de l' Ontario (de 1984 à 1989), la Commission de réforme du droit de l' Ontario (de 1989 à 1992) et a été commissaire de la Commission ontarienne des droits de la personne. Elle a également été membre du Comité consultatif du premier ministre sur la Confédération.

Liens connexes

Liens connexes

